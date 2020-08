Coman, Cicaldau, Man si RESTUL LUMII. Se casca PRAPASTIA in topul celor mai SCUMPI fotbalisti din Liga I. Din urma vine doar Mihaila

Noua editie de campionat a inceput cu cei trei jucatori distantati in ierarhia valorii, conform site-ului transfermarkt.

In Liga I nu s-au produs deocamdata mari miscari de trupe in ceea ce priveste transferurile, astfel ca am ramas cu aceleasi "varfuri" reprezentative pentru fotbalul romanesc. Totusi, in evaluarea economica a site-ului specializat transfermarkt.de s-a produs o schimbare destul de importanta in partea de sus.

Astfel, observam ca topul s-a rupt in doua, primele 3 locuri (ocupate, in ordine, de Florinel Coman, Alex Cicaldau si Dennis Man) fiind la o distanta destul de mare de celelalte pozitii. Lider in continuare este FCSB-istul Coman, cu o cota de 5,5 milioane de euro, urmati de coechipierul Man si de olteanul Cicaldau, fiecare cu cate 5 milioane de euro.

Apoi, urmatorul jucator, francezul Omrani de la CFR, apare la o distanta apreciabila, de peste 2 milioane de euro. Vinovat de aceasta "ruptura" a topului poate fi considerat si de Constantin Budescu, mijlocasul Astrei pierzandu-si mult din valoare, conform nemtilor de la transfermarkt.

In schimb, la capitolul cresteri spectaculoase, remarcabila e ascensiunea lui Valentin Mihaila de la Craiova (de la 1,3 la 2,5 milioane de euro), cu care a intrat in Top 5 cei mai scumpi fotbalisti din Liga I.

Top 10 cei mai bine cotati fotbalisti din Liga I

1. Florinel Coman - 5,5

2. Alex Cicaldau - 5

Dennis Man - 5

4. Billel Omrani - 2,8

5. Valentin Mihaila - 2,5

6. Constantin Budescu - 2,4

7. Florin Tanase - 2,2

8. Nicusor Bancu - 2

9. Denis Alibec - 1,9

10. Elvir Koljic - 1,8

*sume exprimate in milioane de euro