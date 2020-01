Dan Petrescu isi petrece vacanta in Dubai, alaturi de familie.

Sotia sa, Adriana, si fiica Jennifer sunt stabilite in Emirate inca din perioada in care Petrescu antrena in Golf. Jennifer urmeaza cursurile unei scoli private in Dubai. Super Dan a uitat de nebunia din Liga 1 si s-a relaxat alaturi de familie in ultima zi a anului. Petrescu a dansat cu sotia si fiica sa la petrecerea exclusivista organizata in fata Burj Al Arab, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din lume.