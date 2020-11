El e cel mai cautat ARMASAR din lume. O singura imperechere costa o avere, dar are peste 300 de urmasi!

In varsta de 22 de ani, calul irlandez Galileo e considerat cel mai pretios armasar din lume, pretul unei imperecheri fiind unul exorbitant.

Cariera lui Galileo in concursurile de echitatie s-a consumat in anul 2001, cand a castigat mai multe concursuri importante. De-atunci, pursangele britanic e folosit doar pentru reproducere, timp de doua decenii (cu o singura exceptie, in 2009) fiind considerat cel mai valoros armasar din acest punct de vedere.

Ca valoare de piata, Galileo e estimat la aproape 200 de milioane de euro, o cifra uluitoare, multi comparand animalul cu fotbalistii de geniu precum Leo Messi si Cristiano Ronaldo. De asemenea, cei care si-ar dori un pui de-al lui Galileo trebuie sa stie ca pretul unei monte este de peste 600.000 de euro.

In ciuda acestui pret urias, Galileo are peste 300 de urmasi care au obtinut la randul lor rezultate bune in competitiile sportive rezervate cailor.

