Căzut în dizgrație la FCSB, Dennis Politic a fost refuzat și de altă echipă din Superliga: „Nu vreau!”

Valeriu Iftime a dezvăluit că i-a fost propus Dennis Politic la FC Botoșani, însă a respins mutarea, pe motiv că postul pe care evoluează acesta este deja acoperit de Ștefan Bodișteanu și Sebastian Mailat.
„Mi l-a propus cineva pe Politic. Doar că în zona unde evoluează el, noi avem variante. Nu aș vrea să încarc schema cu jucători de care nu am 100% nevoie. Acum avem un lot echilibrat”, a spus Valeriu Iftime, potrivit https://www.digisport.ro/.
Cifrele lui Dennis Politic la FCSB
În timp ce Gigi Becali este resemnat în privința fotbalistului, antrenorul Laurențiu Reghecampf (51 de ani) încă mai crede în potențialul acestuia și i-a promis patronului că îl va readuce la forma pe care a arătat-o la Dinamo.
Politic a evoluat ultima oară în repriza secundă a partidei câștigate de FCSB cu Oțelul Galați, scor 1-0, în etapa a 11-a a Superligii.
Pentru a-l transfera de la Dinamo — unde jucătorul a adunat 63 de meciuri și 14 goluri în perioada 2023-2025 —, Gigi Becali a achitat 970.000 de euro și l-a cedat la schimb pe Alex Musi.
În tricoul celor de la FCSB, Dennis Politic a strâns patru goluri în 31 de apariții. În prezent, cota sa de piață este de 650.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.