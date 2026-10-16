Căzut în dizgrație la FCSB, Dennis Politic a fost refuzat și de altă echipă din Superliga: „Nu vreau!”

Valeriu Iftime a dezvăluit că i-a fost propus Dennis Politic la FC Botoșani, însă a respins mutarea, pe motiv că postul pe care evoluează acesta este deja acoperit de Ștefan Bodișteanu și Sebastian Mailat.

„Mi l-a propus cineva pe Politic. Doar că în zona unde evoluează el, noi avem variante. Nu aș vrea să încarc schema cu jucători de care nu am 100% nevoie. Acum avem un lot echilibrat”, a spus Valeriu Iftime, potrivit https://www.digisport.ro/.