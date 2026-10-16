Burleanu, contestat în timpul unui meci din SuperLiga! Mesajul afișat de suporterii din Peluza Nord

Pe parcursul primei reprize a confruntării care se joacă la Galați, fanii echipei gazdă au protestat la adresa lui Burleanu în tribune. Suporterii prezenți în Peluza Nord au ridicat mai multe bannere cu un text identic, solicitând plecarea lui Răzvan Burleanu (42 de ani) de la conducerea Federației Române de Fotbal.

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Înaintea fluierului de start al întâlnirii cu ocupanta ultimului loc din clasament, formația din Galați se situa pe poziția a 14-a în ierarhia SuperLigii, având 10 puncte acumulate. Moldovenii conduc cu 1-0 la pauză.

„Am avut ghinion în ultima perioadă. Stau și mă gândesc că adversarul are jumătate de ocazie și marchează, iar noi avem 12 șanse și nu reușim”, spunea Cristi Munteanu, pentru Digisport, înainte de meci.