Antrenorul momentului în Liga Campionilor, aproape de Superliga României! Ce decizie a luat clubul din prima divizie

Antrenorul momentului în Liga Campionilor, aproape de Superliga României! Ce decizie a luat clubul din prima divizie Liga Campionilor
SPORT.RO
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Faza principală a Ligii Campionilor consemnează mai multe surprinze, printre ele fiind și Sabah FK.

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Valdas Dambrauskas (49 de ani) este unul dintre cei mai urmăriți antrenori din faza principală a Ligii Campionilor, după ce a bifat prima victorie în întrecere cu azerii de la Sabah FK! A trecut cu 2-0 de Slavia Praga, pe terenul propriu, după eșecul din prima etapă cu Manchester United.

Surprinzător estre faptul că Valdas Dambrauskas putea ajunge în Superliga României. Și nu în urmă cu mult timp, ci în urmă cu un an și jumătate. Câteva luni mai târziu, el era numit antrenor principal la Sabah FK, unde are o medie de puncte foarte bună: 2.23/ meci, după ce a condus echipa în 61 de jocuri.

Valdas Dambrauskas, dorit de Sepsi OSK în februarie 2025. Apoi, a ajuns la Sahah FK

În februarie 2025, Valdas Dambrauskas a negociat cu Sepsi OSK, echipă care evolua în Superliga și tocmai ratase calificarea în play-off. Patronul Laszlo Dioszegi era nemulțumit de jocul prestat de echipa sa și dorea să îl înlocuiască pe antrenorul principal Valentin Suciu.

Acesta ocupa funcția ca interimar, după ce germanul Bernd Storck fusese concediat, după o serie de șase meciuri consecutive fără victorie.

Ulterior, în martie 2025, clubul s-a înțeles cu Dorinel Munteanu, care însă nu numai că nu a putut produce schimbarea mult așteptată, ci chiar a antagonizat vestiarul și nu a putut împiedica retrogradarea echipei.

În sezonul 2024-2025, echipa din Covasna a terminat sezonul regulat pe locul al șaptea, apoi a avut în play-off de coșmar și a retrogradat direct, de pe poziția a 15-a.

Valdas Dambrauskas, rezultate excelente pe banca Sagah FK

Valdas Dambrauskas este născut la Pakruojis (Lituania, atunci parte a URSS) și a practicat baschetul, atletismul și șahul, înainte să se concentreze pe fotbal. A jucat doar la nivel de amatori, în Liga a 3-a din Lituania, între 17 și 23 de ani. A lucrat de la vârsta de 14 ani, pentru a-și ajuta financiar mama și cei trei frați, după decesul tatălui.

În 2002, pe când avea 25 de ani, a participat la versiunea lituaniană a show-ului televizat "Vrei să fii milionar?", câștigând echivalentul unui slariu anual din această țară. A folosit acești bani pentru a se muta în Anglia cu viitoarea sa soție, unde s-a înscris la cursurile de antrenorat și știința sportului la London Metropolitan University.

A efectuat stagii de specializare la echipele de juniori de la Fulham, Manchester United și Brentford FC. În paralel a activat ca lucrător comercial în supermarket, a livrat ziare, a fost angajat al unei grădinițe și îngrijitor de copii, folosind banii obținuți pentru plata cursurilor de antrenor și documentare.

A fost timp de trei ani antrenorul echipei de amatori Kingsbury London Tigers (2007-2010), apoi s-a întors la Kaunas, unde a obținut un master la Lithuanian Sports University.

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Cine e Valdas Dambrauskas, care antrenează Sabah FK în Liga Campionilor

Cariera de manager l-a dus apoi pe banca naționalelor U17 (2009) și U19 (2011-2012) ale Lituaniei, dar a lucrat și pentru echipele de club Panevezio Ekranas (2014 / Lituania), FK Zalgiris Vilnius (2014-2017 / Lituania), FK RFS (2017-2020 / Letonia), HNK Gorica (2020-2021 / Croația), Ludogoreț Razgrad (2021 / Bulgaria), Hajduk Split (2021-2022 / Croația), OFI Creta (2022-2023 / Grecia), Omonia Nicosia (2024 / Cipru), Diosgyori VTK (2025 / Ungaria) și Sabah FK (2025- / Azerbaidjan).

În palmaresul de antrenor are A Lyga (2015, 2016), Lithuanian Cup (2014-2015, 2015-2016, 2016), Lithuanian Supercup (2015, 2016, 2017), Croatian Football Cup (2021-2022), Azerbaijan Premier League (2025-2026), Azerbaijan Cup (2025-2026) și Lithuanian Coach of the Year (2016, 2020, 2021).

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