Replică dură a lui Gardoș, după ce a fost acuzat că încearcă să-i fenteze pe cei de la Clinceni. Anunțul jucătorului

Fundașul central îi contrazice pe cei din conducerea clubului și anunță că și-a depus memoriu pentru a deveni liber de contract, deoarece nu și-a mai primit salariu de cinci luni de zile.

Gardoș speră să fie declarat liber de contract până la finele lunii ianuarie

„Nu obișnuiesc să dau replici sau să comentez articole din presă, pe Facebook, dar de data asta chiar nu m-am putut abține. Așa că vreau să clarific câteva lucruri:

1. În vară nu aveam cum “să fiu dat afară” pentru că oricum, contractul meu a expirat la sfârșitul lunii iunie 2021

2. La insistența lui Ilie Poenaru, am semnat pentru încă un an, pe un salariu ???????????? ????????????????, nu mai mic (nu ar conta foarte mult pentru că oricum am luat doar un salariu din iunie până acum)

3. Am depus memoriu la sfârșitu lunii noiembrie. În maxim 2 saptamâni voi fi declarat “jucător liber”.

4. Atâta timp cât nu-ți plătești un jucător 5 luni, nu văd de ce ai mai avea pretenția ca el să ramană la club. Dacă eram jucator străin, eram liber de prin 10-15 decembrie (cazul lui Vanzo), dar din păcate, la Ligă procedura e mult mai greoaie decât la FIFA.

5. Ar fi fost de bun simț, ca cel care a scris articolul să mă fi sunat înainte să publice tâmpeniile pe care le spun “sursele” din conducerea clubului”, a scris Florin Gradoș pe contul personal de Facebook.

Ajuns la 33 de ani, Florin Gardoș a îmbrăcat de opt ori, în acest sezon, tricoul Academicii, „lanterna roșie” din Liga 1.

În România, Gardoș a evoluat la echipe precum Steaua (acum FCSB), Universitatea Craiova, Poli Iași și Academica Clinceni. În străinătate, fundașul central s-a aflat sub contract cu Southampton din august 2014, până în iulie 2018.