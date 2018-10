Rednic musca din Bratu: "Sa vorbeasca atunci cand isi ia licenta de antrenor!"

Mircea Rednic l-a indicat pe Bratu ca fiind principalul responsabil pentru situatia dezastruoasa de la Dinamo.

In conferinta de presa de dupa meciul cu Chiajna, Mircea Rednic l-a indicat pe Florin Bratu ca fiind principalul responsabil pentru situatia de la Dinamo.

"Din pacate nu se poate mai mult. Sper ca saptamana aceasta ne vom intari. Trebuie sa o facem, altfel nu stiu ce voi face cu acest lot. Nu se poate ca la Dinamo sa ajunga fotbalisti care nu joaca la alte echipe din Liga 1, pe la Medias sau Botosani."

"Aici nu e vina lui Negoita. El a asigurat un buget. Nu el a facut transferurile si pregatirea", a spus Rednic dupa 0-0 cu Chiajna.

Astazi, intr-o interventie la Telekomsport, Mircea Rednic a fost mai direct.

"Bratu sa-si ia licenta si dupa sa vorbeasca! Am facut o constatare pentru ca am facut o analiza cu cei din staff, care nu erau bagati in seama de Bratu. Nu e normal ca ei intr-o saptamana sa nu faca niciun antrenament fizic. Sa raspunda cel care a avut mana libera, sa-l intrebati pe Bratu despre jucatori", a spus Rednic la Telekomsport.