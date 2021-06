Rednic iese la atac: "Ce comisioane a luat fiica-mea la Dinamo nici nu-mi ajungeau sa pun jantele si cauciucurile la masina!" 

Mircea Rednic se apara la acuzatiile aduse.

In ultimul mandat pe care l-a avut la Dinamo, Mircea Rednic a fost acuzat de conducatorii clubului si de oameni din anturajul echipei ca beneficiaza de un comision pentru jucatorii adusi de fiica sa in Stefan cel Mare. La fel ca atunci, antrenorul roman neaga aceste informatii si sustine ca actele sunt cele care stau in picioare si ii confirma spusele.

"Trebuie sa fii tampit sa spui ca Rednic a venit cu fiica-sa ca sa capuseze Dinamo, cand Rednic a adus bani de acasa, a sustinut clubul si a imprumutat clubul, te doare... In Romania asa este. Ca au ei asta: "Stai, ma, ca asa ceva nu se poate, ca Rednic nu da el bani asa de la el, el are un interes acolo, mare de tot!". Pana la urma, numai povesti in articole, tot ce e pe acte, se vede clar ce comisioane a luat fiica-mea, o rusine! Ce comisioane a luat fiica-mea la Dinamo nici nu-mi ajungeau sa pun jantele si cauciurile la masina mea. Asa-s oamenii. Fiica-mea sta intr-o casa de 3 milioane de euro si se uita la niste comisioane?



Mai mult se vorbea despre asta decat se vorbea de ceea ce am facut si ce jucatori am adus. In ce conditii, sa fie liberi, contracte mici. Cand vad ce se intampla acum la Dinamo, sa aduci jucatori care n-aveau in tara lor banii astia, sa le oferi contracte si sa ajungi in situatia sa nu poti sa le platesti, sa fii dat in judecata, procese in care n-ai nicio sansa, ca FIFA nu se joaca atunci cand e vorba de salarii si risti sa pierzi tot! E pacat in primul rand de suporteri, ca au facut sacrificii mari. Dar o să le fie foarte greu in perioada urmatoare", a declarat Mircea Rednic pentru playsport.

Mircea Rednic a antrenat-o pe Dinamo in 4 randuri, iar in sezonul 2006-2007 a reusit sa aduca ultimul campionat in Stefan cel Mare.