La FCSB, cea mai importantă absență va fi cea a lui Denis Drăguș, nerefăcut după accidentarea suferită în eșecul cu Universitatea Craiova (0-5). Formația roș-albastră a decis să nu riște, iar atacantul este așteptat să revină pe teren etapa viitoare, contra Universității Cluj.

Cătălin Vulturar ratează și FCSB - Rapid

De partea cealaltă, Rapid nu îl va avea la dispoziție pe Cătălin Vulturar (22 de ani). Mijlocașul a suferit o accidentare la gleznă în timpul meciului Cipru U21 - România U21 0-3, disputat pe 25 septembrie, și nu s-a refăcut.

Robert Niță (49 de ani), un apropiat al clubului din Giulești, crede că Vulturar va fi la capacitate maximă abia după pauza pentru meciurile echipelor naționale, în noiembrie.

"Vulturar încă este accidentat. Va arăta foarte bine și va fi sută la sută după întreruperea prilejuită de meciurile echipei naționale. El se antrenează cu echipa, dar cred este un pic prea repede pentru a intra în momentul de față.

În același timp, dacă va fi nevoie cu Csikszereda sau cu Farul, probabil va fi în lot, dar nu titular. Stă de ceva timp, are nevoie de ritm, are nevoie să revină la nivelul foarte bun la care era. Se completa foarte bine cu Grameni. Eu îl văd pe acești doi jucători să fie cel mai bun cuplu de mijlocași din România.

Vulturar, după această perioadă de întrerupere, va fi iar sută la sută, iar Daniel Pancu va avea o soluție în plus la mijlocul terenului", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.

Vulturar nu a fost în lotul Rapidului la ultimele două etape, cu U Cluj (4-3) și Corvinul (2-0). Anterior, mijlocașul a fost titular incontestabil sub comanda lui Daniel Pancu.