Reacție de la Dinamo după înfrângerea cu Clinceni: „De asta nu sunt rezultatele dorite!” Ce se întâmplă cu Mircea Rednic

„Lanterna roșie” a obținut prima victorie din campionat în acest sezon chiar cu Dinamo, echipă care nu a mai câștigat din luna august și se află pe penultimul loc în clasament. În urma rezultatelor, au apărut mai multe zvonuri legate de discuțiile dintre jucători și antrenorul Mircea Rednic. Fotbaliștii nu îl mai vor la echipă pe tehnicianul care s-a certat cu nume importante din vestiar, după cum a dezvăluit www.sport.ro în exclusivitate.

Administratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a vorbit la „Ora exactă în sport” despre situația de la club. Oficialul 'câinilor' a comentat situația lui Mircea Rednic, punctând că antrenorul are parte de sprijin, pentru a putea demonstra pe banca lui Dinamo. Zăvăleanu a comentat rezultatele slabe, pe care le pune pe seama modificărilor petrecute la echipă și a declarat că tehnicianul primește șansa de a demonstra în condiții normale.

Robert Zăvăleanu: „Trebuie să îi dăm și lui Mircea Rednic șansa să arate ce poate!”

„Vreau să dau un semnal de stabilitate, fără stabilitate nu ai cum să faci lucruri bune pe termen lung. Înțeleg frustrarea, supărarea, dorința tuturor ca Dinamo să meargă mai bine din punct de vedere sportiv, dar cred că trebuie să îi dăm și lui Mircea Rednic șansa să arate ce poate în condiții normale. Dincolo de faptul că astăzi, administrativ, lucrurile stau bine, financiar de asemenea, jucătorile sunt cu plățile la zi. Cred că modificările și de jucători, și de antrenori nu au fost cele mai bune și de aceea rezultatele sunt așa cum sunt.

Am avut trei loturi de jucători, cei pe care i-am găsit și cele două serii de jucători aduși, nu e fair să îi cerem lui Mircea Rednic să facă minuni peste noapte. Mai sunt niște meciuri și să sperăm că vom putea lua la rece cele mai bune măsuri care se impun.

Din punctul meu de vedere, da, Mircea Rednic rămâne. Trebuie să asigurăm o stabilitate, ca toată lumea să înțeleagă că trebuie să tragă la aceeași căruță și să își concentreze forțele pentru scopul comun, salvarea de la retrogradare.

Am fost de două ori la antrenamente, nu pot spune că e o participare sportivă în niciun caz, am fost la numirea lui Dario Bonetti și la cea a lui Mircea Rednic, cu ocazia prezentării antrenorilor am fost acolo. Încercăm să facem lucrurile cât mai bine, dar dincolo de asta, încercăm să stăm departe de problemele sportive, fiecare să își vadă de treaba lui.

Nu cred că de la declarațiile dânsului trebuie să tragem concluzia că se va schimba tot lotul, nu ne băgăm pe latură sportivă. Există un buget și un număr de jucători în lot, e problema dânsului cum își face lucrurile astea. Mă îndoiesc că va schimba toată echipa, nu am văzut așa ceva, dar evident că vor fi anumite schimbări și cei care înțeleg spiritul lui Dinamo vor rămâne, cei care nu, probabil vor merge să își caute de lucru în altă parte”, a declarat Răzvan Zăvăleanu pentru PRO X.