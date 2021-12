Mircea Rednic și-a desființat jucătorii: ”Unul e mai deștept ca altul. A venit și rândul lor să plece”

Mircea Rednic și-a desființat jucătorii după meciul cu Clinceni și anunță că nu va pleca de la echipă, chiar dacă rezultatele nu sunt în favoarea sa. Antrenorul anunță o reconstrucție în următoarea perioadă de transferuri.

„Fotbalul se joacă pe goluri, am făcut o repriză bună. Nici cu poarta goală nu ești în stare să înscrii? Ei au bătut un singur corner și au înscris. Am jucat, am dominat jocul dar nu e suficient. Noi trebuie să avem 20 de ocazii ca să putem să înscriem un gol. Echipa joacă, ajunge până în fața porții, dar trebuie să o bage în poartă.

Mircea Rednic, dur cu jucătorii de la Dinamo: ”Au plecat antrenori, mai vine și rândul lor să plece”

Ei s-au apărat foarte bine, eu n-am jucător care să elimine un om din joc la mijlocul terenului. Nu vreau să dau vina pe nimeni, toți suntem de vină când nu ai rezultate, dar poate asta e maximum ce pot să dea. Am încercat, am schimbat, le-am dat posibilitatea tuturor să joace. Le-am zis să fie pozitivi, unul e mai deștept ca altul. N-a jucat unul mai bine și altul mai rău. Dacă nu formează o echipă, o să fie greu. Ei trebuie să înțeleagă că eu încerc cât pot, le explic, dar dacă nu joacă în echipă o să fie greu. Nu e unul care nu a avut șansa să joace în echipa asta. Când intră în teren, nu prea arată. Le-am zis să fie uniți, să nu fie grupulețe. Se vede la meci!

Eu trebuie să rezist, n-am venit să cedez. Nu plec! Ei trebuie să înțeleagă că au plecat antrenori, mai vine și rândul lor să plece. De un an și jumătate sunt aceleași rezultate! E vorba de calitate, ai poarta goală și tu dai din alunecare. Vrei să dai ”golazo”? Cine nu vrea performanță, să plece. La Dinamo se vrea performanță”, a spus Rednic.

Trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri a bifat Dinamo cu Mircea Rednic pe bancă, în acest sezon, în campionat și Cupa României.

Dinamo rămâne la șase puncte de următoarea clasată, U Craiova 1948, iar diferența se poate majora la finalul acestei etape. ”Câinii” au doar nouă puncte după 18 etape din Liga 1 și au două victorii, trei rezultate de egalitate și 13 înfrângeri.

Meciurile rămase pentru Dinamo până la finalul anului calendaristic:

Dinamo - Chindia

CS Mioveni - Dinamo

Dinamo - Farul Constanța