Reacția tăioasă a lui Mihai Stoica, după ce Gigi Becali a fost chemat la Comisii: ”Nu e în regulă! Noi cum ne apărăm?”

Atunci, roș-albaștrii au reușit să deschidă scorul prin Siyabonga Ngezana, dar golul sud-africanului a fost anulat pentru un fault în atac comis de Florin Tănase. În final, sibienii au reușit să marcheze de două ori și să obțină cele trei puncte.

Reacția lui Mihai Stoica după ce Gigi Becali a fost reclamat de CCA

Mihai Stoica a reacționat după ce patronul de la FCSB a fost chemat la Comisii. Managerul general al roș-albaștrilor susține că FCSB nu riscă depunctarea, în contextul în care Gigi Becali se află la prima abatere în acest sezon.

Gigi Becali s-a arătat revoltat de decizia venită din camera VAR din partea lui Horațiu Feșnic și l-a acuzat pe arbitru că este fanul celor de la CFR Cluj.

”Recidiva nu există, este prima dată. Nu e în probațiune. Nu am nicio problemă. Eu am fost foarte atent la ce declarații am dat și tot am compărut în fața unor instanțe disciplinare de foarte multe ori.

Eu vreau să spun doar că la Sibiu s-a comis o eroare mare. Am spus și eu, nu e normal să intervii, când e o ținere reciprocă și nu este o eroare flagrantă pe care să o îndrepți de la VAR. Nu e în regulă. Acum, că unii declară și nu sunt foarte atenți la ce cuvinte folosesc...

Am spus-o și o repet, în decembrie 1989, au fost oameni care au murit ca să putem vorbi. Nu e ok să jignești, e adevărat, dar nu știu dacă Gigi Becali a jignit, e o părere personală, suntem mult prea sensibili. Nu e ok! Noi ce facem, era 1-0 pentru noi, noi cum ne apărăm? La 1-0, s-a terminat 0-2. Deschizi scorul și pierzi cu 0-2. Cum vine asta? E de Cartea Recordurilor sau de Legile lui Murphy.

Mi s-a părut că în actuala ediție sunt arbitraje bune. Am văzut arbitri tineri, l-am văzut pe Moroiță, pe Barbu, pe Vidican, am văzut arbitri tineri care au arbitrat bine meciuri destul de grele”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre Horațiu Feșnic

”Nici Kovacs, nimeni, singurul pe care îl poți compara cu arbitrii de altădată ca șmecherie e Feșnic. Singurul care are șmecherie e Feșnic, are o perversitate de nedescris. Le dă pe față. Îl chemi pe ăla la VAR, e de o perversitate de neimaginat.

Nu există sistem corupt acum, sistemul e curățat. Există o prietenie. Tatăl lui e prieten la CFR Cluj, deci e împotriva noastră. Nu ai cum să îl dezlegi de ei, e legat cu lanțuri de CFR”, spunea Gigi Becali despre Horațiu Feșnic.