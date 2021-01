Papura, TRANSANT cand a fost intrebat despre venirea lui Reghecampf! Ce a spus dupa al patrulea meci fara VICTORIE: "Nu am pierdut!"

Universitatea Craiova a remizat in deplasarea cu Astra Giurgiu, 1-1.

Craiova nu trece prin cele mai bune momente ale sezonului, iar din lider in Liga 1, a ajuns pe locul 3, la 3 puncte distanta de CFR Cluj si FCSB, insa liderul are un meci in minus si poate mari distanta daca o invinge pe Viitorul.

Corneliu Papura a vorbit la finalul partidei despre remiza cu Astra, multumit de evolutia jucatorilor sai,

"Cred ca daca suntem toti impreuna, eu pe banca, altfel m-as simti. Revenind la joc, cred ca am dominat jocul, am intalnit o echipa care s-a grupat. Ei s-au rezumat la contraatac, dar cred ca meritam sa mai inscriem.

Au avut o evolutie buna, insa mi s-a parut mai util Barbut in momentul respectiv. Asta seara puteam sa castigam, sunt doua meciuri, nu am pierdut, trebuie sa le uitam si sa ne gandim la urmatorul meci", a spus Corneliu Papura la finalul partidei.

Intrebat despre zvonurile aparute in presa legate posibilitatea ca Reghecampf sa preia Craiova, Papura a raspuns transant: "Eu imi vad de treaba mea, incerc sa fac cat mai bine ceea ce fac!"