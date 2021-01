Reactia lui Corneliu Papura, dupa ce oltenii au ajuns la a cincea remiza consecutiva in Liga 1! "Cred ca dupa o victorie, lucrurile se vor regla!"

FC Voluntari a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 1-1.

Ilfovenii au deschis scorul in minutul 10, dupa ce Angelov a trimis in poarta o centrare venita de la Ricardinho. Craiova a egalat prin Andrei Ivan, in minutul 25, care a trimis mingea cu capul in poarta, dupa o centrare venita de la Dan Nistor.

Oltenii nu mai stiu cum e sa castigi in Liga 1 si au ajuns la 5 rezultate de egalitate consecutive. Corneliu Papura sustine ca echipa are nevoie de o victorie ca lucrurile sa se regleze.

"In momentul cand iti domini adversarul. Cel putin in prima repriza am avut 3, 4, situatii destul de bune, dar nu am finalizat. E frustrant. Asa e la fotbal, uneori nu gasesti cea mai buna solutie. Cred ca in momentul in care tot te macini in gol, e frustrant, dar jucatorii trebuie sa se gandeasca doar la meciul de fotbal. Sa isi creze situatii, altfel nu va veni nicio victorie. Cred ca dupa o victorie, lucrurile o sa se regleze", a spus Papura.