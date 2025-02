Pentru giuleșteni urmează derby-ul cu FCSB, pe 2 martie.

Elvir Koljic: ”Meciul cu FCSB nu este special!”

Elvir Koljic a spart gheața la Rapid la partida cu Farul Constanța. Bosniacul a marcat primul gol în tricoul giuleștenilor și speră să repete acest lucru și la meciul cu FCSB, echipa care a fost pe punctul să îl transfere în această iarnă.

În cele din urmă, Koljic a semnat cu Rapid, dar spune că partida cu FCSB nu este una specială pentru el și se gândește doar la cele trei puncte.

”Sunt fericit că am reușit să câștigăm în deplasare. Cum am spus, se întâmplă să ratezi, dar important e să ai încredere în tine și golul vine cu siguranță. Se întâmplă, nici nu m-am gândit. Prrima oară am văzut că mingea se duce în poartă, dar s-a dus în bară, dar de asta e frumos fotbalul. Sunt bucuros că apoi am marcat și am reușit să câștigăm.

Ce e mai greu pentru un atacant când schimbă echipa este să spargă gheața, dar aici sunt jucători buni care creează ocazii. Sper să marchez și să îmi ajut echipa cât mai mult. Meciul cu FCSB nu este special, nu are de ce, pentru că eu nu am nimic cu ei, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nici eu nu știu detalii. Sper să jucăm cum am jucat astăzi, să marcăm și să aducem bucurie în Giulești”, a declarat Elvir Koljic după meci.

