Prima reactie din partea LPF dupa noua explozie de cazuri de Covid-19 de la FCSB! Liga sare in ajutorul ros-albastrilor 

FCSB e lovita serios de Covid-19, dupa ce au fost gasite inca 11 persoane din cadrul clubului testate pozitiv cu Covid-19, dintre care 5 fotbalisti.

Ros-albastrii sunt decimati de Covid-19 cu doua zile inaintea meciului cu Slovan Liberec din Europa League. Ajunsa la 13 fotbalisti infectati si 9 membri ai staff-ului, FCSB va trebui sa improvizeze serios pentru meciul din al treilea tur preliminar al Europa League.

FCSB va mai face o serie de teste in cursul zilei de astazi, conform protocolului UEFA.

Liga Profesionista de Fotbal a emis un comunicat in care si-a anuntat sprijinul pentru ros-albastrii in astfel de momente, pentru ca putea disputa meciul de calificare.

"Liga Profesionista de Fotbal, in urma informatiilor primite de la FC FCSB, in cursul acestei zile, este in masura sa faca urmatoarele precizari:

- unul dintre fotbalistii din lotul FCSB, prezentand simptome specifice infectarii cu virusul Sarscov 2, a efectuat luni, 21 septembrie, un test care a iesit pozitiv.

De asemenea, in urma testarilor efectuate azi in vederea depistarii infectiei cu Sarscov 2, alti patru jucatori au primit rezultate pozitive, ca, de altfel, si sase membri ai staff-ului tehnic.

Liga Profesionista de Fotbal incearca, in aceste ore de pina la partida cu Slovan Liberec, de joi, 24 septembrie, tot ceea ce depinde de ea, pentru a oferi un sprijin FCSB, in vederea depasirii cu bine atat a meciului de calificare din Europa League, cat si a acestor situatii dificile din viata clubului", se arata in comunicatul LPF.