Bilantul esecului?! Regula U21, fara impact in acest top international! Doar FCSB si Viitorul tin stacheta sus in Romania!

Echipele din Romania care au avut cei mai multi tineri in teren sunt FCSB si Viitorul, ambele cu cate 16 jucatori utilizati.

Clasamentul:

1. FCSB, FC Viitorul – 16

2. Clinceni, Dinamo, Poli Iasi, Chindia – 10

3. Universitatea Craiova, Astra, Gaz Metan – 9

4. CFR Cluj, FC Botosani – 8

5. Sepsi, FC Voluntari – 7

6. Hermannstadt – 5

123 de jucatori au fost eligibili regulii U21, dintre care 71 fiind debuntati. Cu toate acestea, intr-un clasament al celor de la CIES Football Observatory, Romania ocupa locul 35 din 49 de ligi de pe continent, la procentul de minute al tinerilor fotbalisti. O pozitie destul de joasa, tinand cont ca adversara noastra de la baraj, Islanda, se afla pe locul 16.

Suntem insa peste Anglia, Spania sau Italia, campionate care se bazeaza in principal pe jucatori cu experienta. Clasamentul a fost facute pe perioada ultimelor cinci sezoane, fotbalistii U21 din Liga 1 jucand in peste 1357 de meciuri, potrivit CIES Football Observatory.

New @CIES_Football Weekly Post ranks 8⃣0⃣ top divisions worldwide according the % of minutes by Under 2⃣1⃣ players during last completed season: ???????? 1st, ???????? last ???? ???????? @eredivisie in the top 10, ???????????????????????????? @premierleague in the bottom 10; full data ➡️ https://t.co/zLbpTIklWd pic.twitter.com/eO8Zr9hvWi