Pregateste Craiova lovitura verii in Liga 1?! Ce spune Sorin Cartu despre posibilitatea revenirii lui Alex Mitrita in Romania

CSU Craiova incearca sa se intareasca pentru a castiga titlul in Liga 1.

Echipa patronata de Mihai Rotaru a fost implicata serios in lupta la titlu din Romania in ultimii doi ani, insa din pacate pentru olteni acestia nu au reusit sa dea lovitura si sa se declara invingatori la final, in ciuda faptului ca sansele au fost de partea lor la un moment dat.

Pentru a incerca din nou si a avea sanse si mai mari de izbanda, CSU Craiova cauta sa se intareasca pentru noua stagiune, iar Sorin Cartu, presedintele clubului, a vorbit despre noile achizitii, care il incanta, dar si despre posibilitatea revenirii lui Alex Mitrita in Liga 1.

"Achizitiile s-au facut doar in functie de ceea ce a cerut antrenorul si de ce a fost nevoie. Mai e timp de achizitii, daca e sa se mai aduca ceva, mai ales ca a vorbit si cu donul Rotaru. A venit Conte, un jucator cu mobilitate tactica, care poate fi folosit in aparare pe mai multe posturi, a venit Gaman, sunt doua achizitii super, zic eu. E greu sa-l aduci pe Mitrita. Vine imprumut, dar depinde ce doreste si clubul de care apartine, NY City. O sa vedem!", a spus Sorin Cirtu, la Digisport.