Philip Otele a oferit primul său interviu pentru CFR Cluj, de când a semnat cu fosta campioană a României. Winger-ul a semnat cu ardelenii marți, 6 iunie, fiind prima mutare a CFR-ului în această fereastră de transferuri.

Prima reacție a lui Philip Otele după ce a semnat cu CFR Cluj

Fotbalistul a remarcat faptul că a plecat din Nigeria în 2015 pentru a studia în Marea Britanie și că îl urmărește mult pe Neymar, superstarul de la Paris Saint-Germain.

De asemenea, Philip Otele a precizat că e determinat, modest și carismatic și că se bucură mult, pentru că a reușit să ajungă la o echipă ca CFR Cluj.

„Mă bucur să fiu la CFR. Sunt determinat, modest și carismatic. Crescând, mereu am urmărit clipuri video cu Messi, Ronaldinho, Ronaldo brazilianul, Cristiano. Sincer, mereu i-am urmărit pe toți. Acum mă uit la Neymar.

Am plecat din Nigeria în 2015 să studiez în UK. Am fost la Teesside University în Middlesbrough. Am studiat Management și Marketing sportiv, deci tot în domeniul sportului. Mâncarea mea preferată e din Nigeria. Prima e un fel de supă și o mănânci cu ceva rece, se numește Afgan Soup”, a spus Philip Otele într-un interviu pentru CFR Cluj.

CFR Cluj, în perioada de mercato

Antrenor - Andrea Mandorlini (nou)

Veniri - Cătălin Căbuz (26 de ani / portar / România / Chindia / contract încheiat), Philip Otele (24 de ani / extremă stânga / Nigeria / UTA Arad / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Jefte Betancor (29 de ani / atacant / Spania / Pafos FC), Adrian Păun (28 de ani / extremă stânga / România / Hapoel Beer Sheva), Otto Hindrich (20 de ani / portar / România / Kisvarda), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Portugalia / FC "U" Cluj), Ionuț Rus (23 de ani / portar / România / Ripensia), Denis Rusu (22 de ani / extremă stânga / România / Șoimii Lipova), Sebastian Serediuc (22 de ani / atacant / România / SSU Poli Timișoara), Adrian Gîdea (23 de ani / mijlocaș central / România / SSU Poli Timișoara), George Leață (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / CSM Slatina), Sergiu Buș (30 de ani / atacant / România / Chindia Târgoviște), Robert Silaghi (21 de ani / mijlocaș ofensiv / România / Unirea Slobozia), Abdoulaye Niakate (22 de ani / fundaș central / Coasta de Fildeș / CSC Dumbrăvița), Ricky Gneba (21 de ani / mijlocaș central / Coasta de Fildeș / Minaur Baia Mare), Sergiu Luca (21 de ani / închizător / România / Gloria Bistrița), Gheorghe Gondiu (21 de ani / atacant / Moldova / Sighetu Marmației)

Plecări - Nana Boateng (29 de ani / închizător / Ghana / Jeonbuk Hyundai Motors / 2 milioane de euro), Christopher Braun (31 de ani / fundaș dreapta / Germania, Ghana / FC Rapid 1923 / 300.000 de euro), Mihai Bordeianu (31 de ani / închizător / România / "U" Cluj / contract reziliat), Denis Kolinger (29 de ani / fundaș central / Croația / Vejle BK / împrumut expirat), Karlo Brucic (31 de ani / fundaș stânga / Croația / contract încheiat), Andrei Peteleu (30 de ani / fundaș dreapta / România / contract încheiat), Ovidiu Hoban (40 de ani / închizător / România / retragere din activitate), Anton Maglica (31 de ani / atacant / Croația / contract încheiat), Ze Gomes (24 de ani / atacant / Guinea Bissau, Portugalia / Ethnikos Achnas / contract reziliat), Alex Militaru (20 de ani / mijlocaș central / România / Poli Iași / contract reziliat), Gabriel Debeljuh (26 de ani / atacant / Croația / Sepsi OSK / contract încheiat)