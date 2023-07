Ce lovitură! Bogații de la Newcastle au anunțat transferul mult așteptat: „Bine ai venit”

Newcastle l-a anunțat oficial pe Sandro Tonali, închizătorul care a fost cumpărat de la AC Milan pentru nu mai puțin de 70 milioane de euro: „Suntem încântați să anuntăm transferul lui Sandro Tonali. Bine ai venit!”.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.

The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.

Welcome to Newcastle United, Sandro! ???????? pic.twitter.com/BbxrNUzVNo