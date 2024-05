Victor Angelescu anunţă că Daniel Niculae nu va mai fi preşedinte la Rapid din sezonul viitor

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că Daniel Niculae nu va mai fi preşedinte al clubului din sezonul viitor.

"Daniel este în continuare preşedintele clubului până la finalul sezonului, dar începând cu sezonul viitor nu va mai fi preşedinte, contarctul nu îi va fi prelungit, Vom vedea din vară ce vom face. Am avut o discuţie cu Dan Şucu, nu vom pune preşedinte imediat.

Sperăm ca sezonul viitor să arătăm mai bine şi să schimbăm faţa Rapidului. Am avut un sezon ratat, am avut aşteptări foarte mari. Cred că toată lumea are partea sa de vină, sper să-l uităm ctâ mai repede. Nu suntem deloc fericiţi", a spus Angelescu la conferința de presă în care a fost prezentat Neil Lennon.

Niculae, anchetat de procurori

La 26 aprilie, Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au extins urmărirea penală faţă de preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae şi faţă de liderul galeriei echipei bucureştene, Georgian Liviu Ungurean, zis Bocciu. Niculae e suspectat că a dat bani pentru achiziţionarea materialelor pirotehnice, fiind şi de acord ca acestea să fie folosite în incinta stadionului.

Niculae este acuzat că a plătit pentru cumpărarea de materiale pirotehnice şi a fost de acord cu folosirea acestora la pe stadion, inclusiv la derby-ul din 27 ianuarie, cu Dinamo Bucureşti.