Dinamo l-a readus pe „Lunetistul croat”. Vrankovici a jucat in ultimii doi ani in Ungaria

Echipa masculina de handbal a lui Dinamo a castigat titlul in Liga Nationala in ultimii 4 ani, dar se intareste in continuare pentru Liga Campionilor.

Gabriel Chirea

Pentru noul sezon, Dinamo s-a mai intarit cu un handbalist valoros, croatul Jakov Vrankovici (26 de ani), care se intoarce dupa doi ani la Dinamo. Cu „buldogii”, croatul a castigat doua titluri nationale, o Cupa si o Supercupa a Romaniei, iar in 2015 a fost declarat cel mai valoros jucator strain din campionatul intern. Vrankovici a jucat in ultimii doi ani in Ungaria, la Tatabanya, si a facut parte din echipa Croatiei, clasata pe locul 6 la ultimul Campionat Mondial.

Transferuri de top pentru grupele Ligii Campionilor

Acesta se adauga altor transferuri bune facute de Dinamo in aceasta vara, respectiv Alexandru Asoltanei (HC Buzau / 29 ani / international roman / dublu campion cu Dinamo), Mohamed Mamdouh Shebib (Montpellier / 30 ani / international egiptean / castigator al Ligii Campionilor, in 2018), Rome Hebo (Primeriro de Agosto / 27 ani / international angolez), Raul Nantes (Helvetia Anaitasuna / 29 ani / international brazilian, locul 9 la ultima editie a Campionatului Mondial), Stefan Vujici (Steaua Bucuresti / 28 ani / international sarb / unul dintre cei mai valorosi handbalisti din campionatul intern in ultimele doua sezoane) si Calin Hossu (20 ani / roman / „U” Cluj / fost junior la THW Kiel).

Noile transferuri se adauga unui lot deja valoros din care mai fac parte internationalii romani Nicusor Negru, Andrei Savenco si Razvan Gavriloaia, tunisienii Makrem Missaoui ("Cel mai bun portar" la Cupa Africii 2018, cu evolutii senzationale in Liga Campionilor), Kamel Alouini si Amine Bannour ("Cel mai bun inter dreapta" si "Cel mai bun jucator strain" din Liga Nationala, in sezonul trecut), iranienii Saeid Heidarirad si Alireza Mousavi (campion cu Dinamo in ultimii 4 ani), croatul Ante Kuduz si bosniacul Muhamed Zulfici. In pauza de vara, „buldogii” au ramas fara Hugo Descat (Montpellier), Andras Szasz (Tatabanya), Ciprian Sandru (Potaissa Turda), Stefan Grigoras (CSM Fagaras), Florin Acatrinei (HC Vaslui) si Vitali Komogorov (Tatabanya).

Dinamo este campioana Romaniei la handbal masculin in ultimele 4 sezoane si va juca direct in grupele Ligii Campionilor (grupele valorice C/D), intr-o grupa cu Chekhovskie Medvedi (Rusia), Kadetten Schaffhausen (Elvetia), GOG Handbold (Danemarca), Wisla Plock (Polonia) si IFK Kristianstad (Suedia). In sezonul trecut, dinamovistii au ratat calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce au pierdut la limita „dubla” cu Sporting Lisabona (31-32, 26-27).

Supercupa Romaniei se disputa pe 25 august, la Brasov

In primele amicale din aceasta vara, Dinamo a invins pe CSM Focsani, scor 20-15, si pe Spartak Moscova, scor 34-27, desi antrenorul Constantin Stefan nu a avut la dispozitie intregul lotul de jucatori. Supercupa Romaniei se va disputa la Brasov, pe 25 august, de la ora 14.30, intre Campioana Romaniei, Dinamo Bucuresti, si castigatoarea Cupei Romaniei, Poli Timisoara. Dinamo va debuta in Liga Nationala cu HC Vaslui (et.1 / 29 august), CSM Bucuresti (et.2) si HC Dobrogea Sud Constanta (et.3), pentru ca pe marea rivala Steaua sa o intalneasca abia in etapa a 8-a. Oficialii clubului au anuntat ca au pus in vanzare abonamentele pentru noul sezon si ca suporterii au la dispozitie doua pachete: Liga Nationala si Liga Campionilor.

Regula U21, implementata si in Liga Nationala de handbal masculin

In viitorul sezon, echipele inscrise in Liga Nationala de handbal masculin, care participa la competitiile organizate de FRH (Campionat, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei), au obligatia folosirii a cel putin unui jucator senior de cetatenie romana cu varsta sub 21 de ani (sa nu fi implinit 21 de ani la 31 decembrie 2019), in medie 10 minute pe meci. Media se calculeaza impartind numarul total al minutelor jucate de sportivul eligibil intr-un sezon competitional, la numarul de meciuri disputate de echipa posesoare in Liga Nationala, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei in sezonul 2019 -2020, iar rezultatul trebuie sa fie mai mare sau egal cu 10. Daca o echipa foloseste mai mult de un jucator eligibil acestei situatii, media se calculeaza impartind totalul de minute jucate de acesti sportivi, la numarul de meciuri disputate de echipa in competitiile din sezonul 2019-2020. Contabilizarea minutelor se face dupa fiecare joc, pe baza unui proces verbal semnat de antrenorii ambelor echipe in prezenta arbitrilor, care sa contina lista sportivilor U21 eligibili si numarul minutelor jucate, conform Raportului de Joc.