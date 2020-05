Un conducator al Craiovei a girat pentru Bergodi, in fata patronului, pentru a fi preferat lui Iordanescu si Neagoe!

Astazi, Craiova l-a numit antrenor pe italianul Cristiano Bergodi, care il va inlocui pe Corneliu Papura.

Corneliu Papura si CS „U” Craiova au rupt contractul saptamana trecuta, iar oficialii olteni au anuntat, astazi, ca noul antrenor al echipei va fi Cristiano Bergodi, care fusese demis de la FC Voluntari, „lanterna rosie” a Ligii 1, pe 6 ianuarie. Fost fundas la Lazio, Pescara si Padova, Bergodi antreneaza din 2002, atat in Italia (Imolese, Modena, Pescara, Brescia), cat si in Romania (FC National - 2005-2006 / CFR Cluj - 2006-2007 / Rapid - 2007, 2015 / Poli Iasi - 2009 / FCSB - 2009 / ASA Tg. Mures - 2015 / FC Voluntari - 2018-2020).

Desi nu a castigat multe trofee, in palmersul sau gasindu-se doar Supercupa Romaniei din 2007, tehnicianul italian este foarte respectat in fotbalul romanesc. Despre el se stie ca lucreaza bine din punct de vedere tactic, formeaza si disciplineaza excelent jucatorii tineri, este un bun comunicator si intretine o atmosfera buna in cadrul lotului. De asemenea, este un tip cu personalitate puternica, plecand de la aproape toate echipele romanesti pe care le-a antrenat pentru ca nu a acceptat ca patronii sau conducatorii sa ia decizii sportive in locul lui.

Dupa experienta nefericita de la FC Voluntari, unde i-a lasat pe ilfoveni pe ultimul loc in clasament, cu doar 8 puncte in 21 de etape, existau dubii la Craiova ca poate antrena o echipa care isi propune titlul in acest sezon. In final, a fost ales de pe o lista pe care mai erau Edi Iordanescu, Cosmin Contra, Marius Sumudica, Eugen Neagoe, Mircea Rednic, Emil Sandoi, Flavius Stoican sau Adrian Iencsi, la indemnul lui Marcel Popescu, managerul general al clubului. Acesta il stie din perioada in care a fost agent de jucatori, conlucrand excelent cu Bergodi, cand italianul le-a antrenat pe FC National si CFR Cluj. De altfel, multi dintre jucatorii straini, care au scris istorie pentru cele doua cluburi in anii 2000, au fost adusi de actualul oficial craiovean.

Marcel Popescu, fostul presedinte al Universitatii Craiova, in perioada in care oltenii au luat cel mai recent titlu, in sezonul 1990-1991, este unul dintre oamenii din club in care patronul Mihai Rotaru are mare incredere si caruia ii asculta sfatul. Celalalt este Sorin Cartu, antrenorul echipei in 1991, care acum este presedinte al clubului. Printre deciziile luate in ultimii ani la care Popescu a avut un cuvant de spus sunt aducerea lui Devis Mangia si demiterea lui Victor Piturca, transferurile lui Mitrita, Pigliacelli, Barbut, Cicaldau, Martici, Tiago Ferreira, Koljici si Gustavo, dar si revenirea lui Ivan sau promovarile lui Screciu, Mihaila, Baicu, Vladoiu, Nitu si Baiaram la prima echipa.