Ce l-a recomandat pe Cristiano Bergodi la Craiova? CV-ul bogat al antrenorului si cum a ajuns din zona retrogradarii direct in LUPTA PENTRU TITLU

Cristiano Bergodi este noul antrenor al Universitatii Craiova.

Universitatea Craiova l-a angajat pe Cristiano Bergodi pe postul de antrenor si a facut anuntul in cursul zile de vineri. Oltenii spera ca italianul sa le aduca titlul din acest an si sa readuca gloria in 'Banie'.

Cristiano Bergodi are un CV extrem de ogat si este foarte familiarizat cu fotbalul romanesc. A antrenat FCSB in 2009, CFR Cluj in perioada 2006-2007 sau pe Rapid in 2015. Cunoaste bine si limba romana, iar asta poate fi un mare avantaj pentru a se adapta la Craiova.

Ultima data a fost antrenor la FC Voluntari, dar a fost dat afara la inceputul acestui an dupa ce a strans doar 8 puncte in 21 de etape, fiind pe ultimul loc. La acea vreme a mai fost curtat de Universitatea, insa negocierile nu s-au concretizat deoarece Piturca era inca antrenorul oltenilor.

Asadar, de pe ultimul loc din Liga 1, Bergodi a ajuns sa antreneze echipa de pe locul 3, cu sanse reale la titlu. Craiova are 26 de puncte in play off, este la egalitate cu locul 2, ocupat de FCSB si la doar 4 puncte de liderul CFR Cluj.

Bergodi are o experienta foarte mare, si pe langa echipele mentionate, a mai antrenat pe FC National, Poli Iasi, ASA Targu Mures, Modena, Pescara, Sassuolo si Brescia. Are peste 100 de meciuri antrenate in Romania si poate fi principalul atu al Craiovei la titlul mult visat.