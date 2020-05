Raspunsul lui Eugen Neagoe dupa ce Sorin Cartu l-a numit ca posibil antrenor la Craiova: "Stiu multe lucruri de la echipa"

Craiova cauta antrenor dupa despartirea de Corneliu Papura.

Dupa ce site-urile au scris de posibila venire a lui Contra la Universitatea Craiova, iar acesta a negat clar o intoarcere in Romania, noua optiune pentru banca oltenilor poate fi Eugen Neagoe.

Sorin Cartu il vede pe Neagoe in 'Banie'. "Neagoe poate fi noul antrenor al Craiovei.", a spus Cartu la Digi Sport.

Intr-o interventie ulterioara, Neagoe a spus ca nu a fost contactat de nimeni inca. "Nu am vorbit cu nimeni de la Craiova, nu am oferta. Chiar daca sunt craiovean si stiu multe lucruri, nu pot spune cu exactitate ce se intampla la echipa.", a declarat Eugen la Digi Sport.

Eugen Neagoe a mai antrenat Craiova in 2009 si a fost secund la FCSB si nationala Romaniei in 2011. Olteanul este de parere ca Universitatea inca are sanse la titlu. "Craiova are sanse la titlu, suntem la 4 puncte de CFR.", a adaugat Neagoe.

Craiova este pe locul 3, la egalitate de puncte cu FCSB si la 4 puncte de liderul CFR Cluj.