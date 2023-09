"Par să fie forță pentru titlu". Dumitru Dragomir a dezvăluit favoritele din acest sezon, în Superligă

După o lungă perioadă în care nu a reușit să câștige râvnitul trofeu, FCSB este lider în campionat, însă contracandidatele obișnuite se află în urmărirea echipei antrenată de Elias Charalambous.

Dumitru Dragomir, despre favorita la titlu

Fostul președintre al LPF este de părere că FCSB și CFR Cluj sunt principalele favorite pentru câștigarea campionatului, însă nu le scoate din ecuație nici pe Rapid sau Universitatea Cluj.

"CFR Cluj și FCSB par să fie forță acum pentru titlu. Chiar dacă Varga zice ca nu vrea campionatul că a schimbat echipa, rămâne în cursa pentru titlu cu Gigi Becali.

Dar cred ca Rapidul și Craiova vor fi tot acolo. Cine a băgat bani, va lupta la titlu. Dar nivelul e slab. Uitați-vă la națională, cu cine ne batem. Ne ia amețeala. Dacă nici pe ăștia nu îi batem, atunci pe cine?", a spus Dumitru Dragomir, potrivit iAMSport.

Dumitru Dragomir pune la colț un jucător de la FCSB

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre Florinel Coman, winger-ul de la FCSB care e cotat la 3.5 milioane de euro de site-urile de specialitate. Dragomir a subliniat că Florinel Coman e un jucător bun, doar că are o problemă legată de psihic

"Florinel Coman stă nasol cu psihicul. Este la pământ cu psihicul. Coman trebuie ajutat, categoric. N-ai văzut ce grimase are când iese din teren. Şi în teren are. Nu îi reuşeşte nimic. Nu este fotbalist rău, dar are o linie roşie peste care nu poate trece. Asta este, din păcate", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.