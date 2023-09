Dumitru Dragomir l-a găsit! Are 1.90 și promite să fie unul dintre cei mai buni: „Am văzut ceva, spun în premieră!”

În contextul în care arbitrajul românesc trece printr-un scandal imens după erorile comise de Sebastian Colţescu și Istvan Kovacs la meciul FCSB-ului, respectiv al CFR-ului, Dumitru Dragomir susține că a descoperit viitorul mare arbitru român.

Cristian Vîrgolici (22-23 de ani, după spusele lui Dumitru Dragomir) este arbitrul pe care pariază fostul șef al Ligii.

„Am văzut ceva, spun în premieră pentru CCA. Am văzut un arbitru de 22-23 de ani, înalt, de de 1.90 și ceva, băi nene, pe ăsta vă propun să îl urmăriți pentru că va fi unul dintre cei mai mari arbitri din lume. Am fost în deplasare cu echipa a doua a Voluntariului, joacă nepotul meu acolo. Am avut o surpriză de senzație când l-am văzut pe ăsta cu un fizic atât de comercial, extraordinar.

E un cap pentru Kovacs. Cristian Vîrgolici, 22-23 de ani, eu eram cu observatorul. CCA știe de el, au trimis observator un fost arbitru mare, îmi scapă acum numele, cu multe prezențe în prima ligă. L-a observat și ală, a fost încântat. M-am dus la el. Mi-a zis că a venit să îl vadă pe ăsta și că de la Ion Crăciunescu nu a văzut un talent cum e el. De senzație, în spatele fazei, cum alerga.

Știi ce înseamnă un arbitru? Să aibă un aspect comercial, să antreneze bine. Ajunge de nivelul lui Crăciunescu. Nu l-am descoperit eu, era în atenția CCA. Va face carieră mondială. Nu știu ce studii are, dar în teren arăta vai de mine și de mine. Ce ținută puea să aibă…”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Ploieştenii acuză arbitrajul lui Kovacs la meciul cu CFR Cluj

Claudiu Tudor, preşedintele clubului Petrolul, a afirmat, luni seară, că arbitrul Istvan Kovacs a refuzat două lovituri de la 11 metri formaţiei sale la meciul cu CFR Cluj, scor 0-1, din Superligă.

„Ne doare că suntem furaţi. Am ştiut de când am aflat cine ne arbtrează, nu ai voie să faci asemenea greşeli. De asta e înjurat Kovacs la Ploieşti şi Haţegan e primit cu flori. Am vrea ca domnul Kovacs să nu ne mai arbitreze. Îşi baţi joc de un oraş întreg. CFR nu avea nevoie de aa ceva. A fost penalti şi la Muşi şi la Pedro. Este ceva clar, nu ai cum să nu dai aşa ceva.. Bătaie de joc. Venim în ziua meciului, că oricum scorul e acelaşi şi asta e”, a spus Tudor.

Petrolul a cerut penalti în minutul 32, la un contact între Alexandru Musi şi portarul Sava, dar arbitrul Istvan Kovacs nu a acordat nimic.

În minutul 48, după un corner executat de prahoveni, Ajeti a avut o intervenţie cu talpa extrem de dură asupra lui Pedro Justiniano, chiar în careul ardelenilor.

Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar arbitrii VAR, Horia Mladinovici şi Ovidiu Robu, nu au intervenit pentru a-l chema pe central la monitorul VAR.

CFR Cluj s-a impus cu scorul de 1-0.