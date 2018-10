"Pancu l-a schimbat pe Schumacher, sa-si puna niste intrebari!" Mesajul dur pentru noul antrenor al Rapidului

Daniel Pancu i-a luat locul lui Constantin Schumacher pe banca Rapidului.

Danut Lupu ii transmite lui Pancu "sa isi puna niste semne de intrebare", dupa inca un episod care nu este vazut cu ochi buni de rapidisti.

Dupa plecarea lui Daniel Niculae, Constantin Schumacher a fost inlaturat de la echipa.

"Nu vreau sa il critic. Pancu e prietenul meu, Schumacher este finul meu. Totusi, Pancu ar trebui sa isi puna niste intrebari, s-a certat cu cel mai bun prieten al lui. Acum, cu voia sau fara voia lui, l-a schimbat si pe Schumacher."

"Asta in contextul in care nu are nicio infrangere. Ii doresc mult succes lui Pancu, in cariera de antrenor, dar ii transmit o simpla vorba - azi e antrenor, maine s-ar putea sa nu mai fie", a spus Danut Lupu la Ora exacta in sport.