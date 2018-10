Florinel Coman sare din schema! Becali a anuntat cine e noul STAR al echipei: "E greu sa-l mai scoti din echipa"

Florinel Coman trece din nou pe banca.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Cu un inceput bun de campion, Florinel Coman afla ca nu mai are sanse sa fie titular. In locul sau va juca Olimpiu Morutan, jucator care a stralucit in partida de la Hermannstadt, cand a intrat pe teren si a intors soarta partidei cu doua pase stralucitoare.

Becali spune ca e imposibil ca Florinel Coman sa joace inaintea lui Morutan de acum.



"E greu sa mai joace Florinel Coman acum, imi pare rau pentru el. Dar pe Morutan nu-l mai scoti acum din echipa, nu ai cum, e prea bun. Sunt Florin Tanase, Dennis Man, nu mai ai unde sa-i bagi pe toti acum. Morutan n-are cum sa nu mai joace", a spus Becali la PROX.

Patronul FCSB a anuntat ca Ionut Vina de la Viitorul e singurul jucator care il mai intereseaza. "Sa vedem care va fi situatia lui Pintilii, daca isi revine nu mai facem transfer. Singurul jucator care ma intereseaza de la Viitorul e Vina, insa nu m-a convins complet", a spus Becali.