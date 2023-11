Ovidiu Burcă, după eșecul din derby-ul cu FCSB: "Sunt dezamăgit și epuizat! E și o energie negativă"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Florinel Coman, care a înscris din nou pentru FCSB din lovitură liberă. Șeptarul vicecampioanei l-a învins pe Golubovic cu o execuție bine plasată din marginea careului.

Reacția lui Ovidiu Burcă după Dinamo - FCSB 0-1

Dinamo a ajuns la 11 înfrângeri în primele 17 etape și se teme tot mai mult de retrogradare. Ovidiu Burcă spune că se simte epuizat și dezamăgit, însă refuză să vorbească despre o eventuală plecare sau despre o remaniere a lotului în iarnă.

"Sunt dezamăgit. Dezamăgit de faptul că unii jucători n-au avut curajul pe care trebuiau să-l aibă într-un astfel de meci și nu înțeleg de ce. Dezamăgit și că n-am făcut un meci grozav, dar am avut niște situații în care puteam marca. De fiecare dată când joacă echipele cu noi, marchează eurogoluri. Au venit mulți oameni și îmi pare rău pentru ei.

Din păcate, am avut și jucători accidentați, suspendați. Se întâmplă aceeași poveste. Cu schimbările făcute, Bani și Politic, meciul a fost iuțit, am avut mai multă claritate, dar fără să concretizăm, deși am avut niște ocazii importante.

E o problemă că nu marcăm. Am încercat tot timpul să aduc în teren jucători cu calități ofensive. Am jucat cu cei 3 în față. Mă așteptam la mai mult. Am avut o ocazie mare în prima repriză, mingea i-a sărit lui Hakim. Avem nevoie de mai multă claritate și control mai bun.

Sunt destul de epuizat. Am avut așteptări mari de la meciul ăsta. Vedem în viitor ce va urma. Sunt epuizat pentru că e o serie neagră de rezultate. Știam că va fi greu, dar parcă e și o energie negativă - jucători accidentați, suspendați. Nu-mi amintesc să am două meciuri consecutive cu aceeași echipă și e greu să construiești o echipă în condițiile astea.

Situația e destul de îngrijorătoare. Am avut alte așteptări. Știam că va fi greu, dar nu atât de greu. Mă gândeam că ușor, ușor putem redresa lucrurile. Când faci lucrurile din mers, mai ales la Dinamo, se pierde mult, mai ales energie. Au fost și multe meciuri pierdute nemeritat.

Eu îmi respect foarte mult jucătorii. Indiferent de analizele făcute, nu voi spune niciodată public că sunt nemulțumim. Așteptăm pauza de iarnă și să vedem care sunt cele mai bune decizii pe care le putem lua", a spus Ovidiu Burcă, după Dinamo - FCSB 0-1.

În urma rezultatului de pe Arena Națională. FCSB își consolidează poziția de lider și se distanțează la cinci puncte față de CFR Cluj. De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe poziția 15, penultima, cu doar 10 puncte.