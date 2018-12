TORNADA in vestiarul CFR-ului! Jucatorii au REFUZAT sa se antreneze. Nu si-au luat nici acum primele de titlu! Situatie exploziva la Cluj

La CFR nu e liniste nici dupa ce echipa s-a instalat confortabil in fruntea campionatului.

Continua scandalul in vestiar! Gazeta Sporturilor scrie ca fotbalistii sunt neplatiti de doua luni, iar azi au fost la sedinta cu unul dintre investitori. Camora, Deac si Culio au condus greva din biroul lui Marian Bagacean. Jucatorii au aflat ca nu toti au trecute in contract primele de titlu si suspecteaza ca oficialii platesc salarii doar unora dintre ei. Fotbalistii CFR-ului planuiau sa nu se antreneze azi, insa au fost convinsi sa faca sedinta de pregatire si sa astepte pana maine plata restantelor. In cazul in care nimic nu se va schimba, antrenamentul de miercuri va fi anulat!