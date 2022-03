Nu vor la FCSB, dar ar putea ajunge la Rapid! Mai mulți jucători ucraineni importanți sunt așteptați în Giulești

Mircea Lucescu este invitat la inaugurarea noului stadion Rapid, pe 26 martie, iar antrenorul lui Dinamo Kiev ar putea să nu vină cu mâna goală. După ce s-a scris că ucrainenii Serghi Sidorciuc (30 de ani), căpitanul lui Dinamo Kiev, Taras Stepanenco (32 de ani), Serghi Krivțov (31 de ani) și Andri Piatov (37 ani), toți trei de la Șahtior Donețk, s-a putea antrena și ar putea juca până în vară la FCSB, fotbaliștii au dezminți știrea în presa din Ucraina.

Lucescu, Mutu și noul stadion, considerați atuurile Rapidului

Însă, oficialii de la Rapid doresc să îl roage pe Lucescu să intermedieze contactarea fotbaliștilor pentru un contract pentru următoarele două luni, în speranța că prezența lor în teren ar reprezenta un atu important în câștigarea play-out-ului și calificarea în Conference League.

Oficialii din Giulești speră ca prezența lui Adi Mutu pe banca tehnică, un fost jucător cunoscut la nivel mondial, noul stadion de 40 de milioane de euro și relația excelentă cu Mircea Lucescu să cântărescă decisiv în convingerea celor trei ucraineni. Conducerea "vișiniilor" vrea să facă o încercare, deși e conștientă că cei patru sunt înclinați să aștepte încă două luni, pentru a vedea dacă conflictul armat din Ucraina se stinge și pot reveni la echipele lor sau dacă trebuie să semneze definitiv cu alte cluburi importante din Europa, pentru a-și continua carierele la nivel înalt.

Toți patru sunt internaționali ucraineni și au jucat recent în Champions League

Sidorciuc joacă ca mijlocaș central defensiv, este legitimat la Dinamo Kiev din 2013, are 47 de selecții și 3 goluri pentru naționala Ucrainei, iar în acest sezon a jucat în grupele Champions League, terminând pe ultimul loc în Grupa E, din care au mai făcut parte Bayern Munchen, Benfica Lisabona și FC Barcelona.

Stepanenco joacă tot pe postul de mijlocaș central, este legitimat la Șahtion Donețk din 2010 și are 69 de selecții și patru goluri pentru națioanala Ucrainei. Krivțov este fundaș central, joacă la Șahtior din 2010 și are 30 de selecții pentru reprezentativa țării vecine. Piatov este considerat unul dintre cei mai valoroși portari din istoria țării sale, a ajuns la Șahtior în 2007 și are 101 selecții pentru Ucraina, al cărui căpitan este. În acest sezon, cei trei au jucat în grupele Champions League, terminând pe ultimul loc în Grupa D, după Real Madrid, Inter Milano și Sheriff Tiraspol.

Toți patru au făcut parte din lotul Ucrainei pentru Euro 2020, care a avut cantonamentul la București și s-a pregătit pe Stadionul "Anghel Iordănescu" din Voluntari. Arena Națională a găzduit meciurile Ucrainei cu Macedonia de Nord (2-1) și Austria (0-1) din Grupa C, dar și pregătirea pentru partida din optimile de finală contra Suediei (2-1, d.p.).

Unii jucători au semnat deja contracte temporare cu alte cluburi

De la începerea războiului din Ucraina, mai mulți jucători au semnat temporar cu echipe din străinătate, beneficiind de o derogare dată de UEFA în acest sens. Până acum, Tomasz Kedziora (de la Dinamo Kiev la Lech Poznan), Benjamin Verbici (de la Dinamo Kiev la Legia Varșovia), Marlos (de la Șahtior la Athletico Paranaense), Junior Morais (de la Șahtior la Corinthians), Yevgen Konoplianka (de la Șahtior la KS Cracovia), Dentinho (de la Șahtior la Ceara) și Danilo Ignatenco (de la Șahtior la Bordeaux) au semnat cu alte cluburi.

De asemenea, stranierii Dodo, Vitao, Marlon, Maycon, Marcos Antonio, David Neres, Tete, Manor Solomon, Alan Patryk, Lassina Traore, Ismailly, Pedrinho și Fernando de la Șahtior sau Carlos de Pena și Vitinho de la Dinamo Kiev au părăsit deja țara, la fel ca mare parte din fotbaliștii autohtoni, care s-au refugiat în alte state europene din calea războiului.