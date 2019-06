"Nu se apara, n-am nevoie de el!" Lovitura totala pentru Alibec! Anuntul de ultima ora facut de antrenor

Giovani Becali, sef al transferurilor la Levski, i-a promis lui Alibec un contract bun la Sofia.

Denis ar fi acceptat sa joace in Bulgaria, dar staff-ul tehnic al lui Levski s-a opus mutarii in ultimul moment. Conform Top Sport, Alibec a fost refuzat de antrenorul Petar Hubchev din cauza carentelor din jocul sau defensiv. Sursa citata scrie ca Hubchev nu l-a dorit nici pe Fabbrini, un alt fotbalist propus de Becali, tot din acelasi motiv. Intre timp, italianul s-a inteles cu rivala TSKA Sofia.



Ziarul Meridian Match sustine ca Hubchev nu e impresionat de optiunile care i-au fost prezentate de Giovani Becali si i-a cerut patronului echipei sa se implice personal in cautarea de jucatori pentru Levski.

Alibec, 28 de ani, nu are in acest moment nicio propunere concreta.