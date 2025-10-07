Moldovenii au produs surpriza și vor sta cel puțin două săptămâni pe prima treaptă a podiumului. Cu toate acestea, Daniel Pancu este surprins de altă echipă din Superligă.



Din postura de nou-promovată, FC Argeș are acum 22 de puncte și este pe locul cinci, după ce a pierdut în ultima etapă cu Petrolul Ploiești, scor 0-2 la Mioveni.



Fostul selecționer al naționalei U21 este impresionat de parcursul echipei lui Bogdan Andone, având în vedere că Argeșul este o nou-promovată și a reușit să obțină puncte cu echipe importante, precum CFR Cluj sau FCSB.



Daniel Pancu, impresionat de FC Argeș



„În opinia mea, FC Argeș este o revelație mai mare decât Botoșani. Asta pentru că este o nou-promovată, pe locul 5, cu 22 de puncte. De asta spun că este o revelație puțin mai mare.



Dar sunt fericit pentru că primul loc în România este ocupat de o echipă care marchează multe goluri. Este absolut meritat până acum, raportat la cele 12 etape.



Practică un fotbal spectaculos, în stilul lui Leo Grozavu: agresivitate mare în recuperarea mingii, modul în care atacă, câți oameni aduc în careu. A redevenit o echipă foarte greu de bătut pe teren propriu. Și pe Oțelul o văd a fi o echipă foarte bună, cel puțin ca prim 11”, a spus Daniel Pancu, potrivit GSP.ro.



FC Botoșani - UTA Arad 2-1. S-a schimbat liderul în Superligă!



Botoșaniul a condus pe teren propriu încă din minutul patru, dar a avut emoții cu UTA. Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11, iar arădenii au avut alte două reușite anulate de arbitru.



Cel care a dat lovitura a fost Sebastian Mailat, în minutul 73, care a șutat puternic de la distanță și a profitat de o gafă a portarului Dejan Iliev, care a respins mingea în propria poartă.

