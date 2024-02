"Nu e Dumnezeu". Leo Grozavu nu l-a menajat pe Horațiu Feșnic, la finalul meciului cu FCU Craiova

În repriza secundă a partidei, Leo Grozavu nu a mai stat pe banca de rezerve, fiind eliminat la pauză.

Potrivit gsp.ro, tehnicianul lui Poli Iași ar fi avut un dialog aprins cu Horațiu Feșnic, căruia i-a cerut socoteală pentru felul în care a gestionat anumite faze din prima parte.

Leo Grozavu, discurs fără menajamente

"Efortul depus cu Rapid ne-a obosit peste măsură. Nu știu de ce n-am avut luciditate. E la cald, vom sta de vorbă. Vom vedea ce facem cu portarul. Silviu Lung a intrat în procesul de antrenament cu echipa, vom vedea.

Am avut 10 martori, nu sunt eu singur. Vă relatez exact cum s-au întâmplat lucrurile. La ieșirea de pe teren, i-am solicitat domnului Feșnic să-mi spună de ce n-a dat fault la o fază. Atât. Fără să jignesc. Primul răspuns: ‘Prima oară se zice bună ziua’. În afară de faptul că între mine și domnul Feșnic e o diferență de vârstă și, dacă voia să-mi dea bună ziua, putea să-mi dea el bună ziua, nu să mă provoace… În al doilea rând, i-am zis ‘Nu mă lua pe mine așa’ și a scos direct cartonașul roșu.

Acest domn Feșnic nu e Dumnezeu. Trebuie să înțeleagă că trebuie să vorbească respectuos, că eu nu l-am jignit, nu l-am înjurat. Eu respect oamenii, respect arbitrii. Nu mi-am permis niciodată să înjur arbitrii. Nu spun că nu protestez, asta se întâmplă peste tot.

Dacă pentru ce am făcut, el asta consideră… Înseamnă că-și bate efectiv joc de mine, ca om. Am și eu dreptul la muncă, am dreptul să pun o întrebare. Dacă avea să-mi spună ceva, putea să-mi răspundă respectuos că a fost fault și se închidea discuția.

Leo Grozavu: "Arbitrii își permit să facă orice"

Domnul Feșnic, eu știu să dau bună ziua, știu ce înseamnă respectul. Dacă dumneata mă iei peste mine peste picior, care ai cu mult mai puțini ani decât mine, deci… Frustrarea pe care o are dumnealui din trecut să nu și-o manifeste pe terenul de fotbal, că nu are sens.

Arbitrii își permit să facă orice. Deja acest VAR ne-a fentat de o grămadă de ori. Am spus acum ceva timp că este un campionat viciat de deciziile arbitrilor. Este un campionat viciat.

Domnul Feșnic m-a eliminat de nu știu câte ori. Chiar nu-mi dau seama de ce. În seara asta, m-a provocat.

Alo, domnul Feșnic! Suntem într-un stadion, nu trebuie să vin eu personal la dumneata. Eu îți întind mâna și tu poți să-mi spui bună ziua. Cu ce te-am jignit? Pentru ce am luat cartonaș roșu? De ce să stau eu suspendat? E cuvântul meu contra cuvântului domnul Feșnic, dar am și martori. Am văzut că a apărut că l-am tras de mână. E neadevărat", a spus tehnicianul, la finalul partidei.