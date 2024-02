Alin, Alin, Alin! Roman, starul lui Grozavu, discurs de finețe după Poli Iași - Rapid 3-1 + Anunțul surprinzător

Poli Iaşi a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a 27-a din Superligă. Oaspeţii au condus cu 1-0.

Alin Roman a fost cel mai bun jucător al echipei lui Leo Grozavu în meciul cu Rapid. Revenit după o accidentare, playmaker-ul lui Poli a înscris un gol superb, iar la final a avut un discurs moderat.

Roman a anunțat și că din cauza durerilor nu va face deplasarea pentrru meciul lui Poli din etapa a 28-a a Superligii României.

"Am făcut un joc bun, chiar şi în prima repriză, cred că merităm cele trei puncte. Mi-a lipsit, am trecut prin momente destul de grele, am avut o accidentare la genunchi, încă am dureri, dar sper că sunt ok, că să pot să continui.

E prima accidentare, n-am mai avut o accidentare la genunchi sau la muşchi, am făcut 30 de ani în ianuarie, sper să fie şi ultima. Cred că atitudinea a făcut diferenţă în seara asta, suntem fericiţi, am uitat să ne bucuram. E important că nu îi laşam pe ceilalţi să se îndepărteze de noi.

Sper să continuam pe acest drum, să creştem de la meci la meci, colegii mei vor face deplasarea la Craiova, eu nu pot. Săptămână asta am intrat şi eu cu ei.

Avem meciuri grele, chiar şi cu Craiova, este o echipa buna, are un joc de posesie foarte bun, apoi vine şi Dinamo la noi, sunt echipe cu care ne batem în zona de jos a clasamentului.", a declarat Alin Roman, potrivit Orange Sport.