Tehnicianul a semnat cu roș-albaștrii după ce Anton Petrea a decis să plece, în urma înfrângerii cu Rapid din a doua etapă a Superligii României, 0-2. Nicolae Dică venea din postura de antrenor liber de contract, după despărțirea de naționala României, din postura de antrenor secund.

Antrenorul are ca obiectiv calificarea în grupele UEFA Europa Conference League, acolo unde trebuie să câștige returul cu Viking din play-off, după ce turul s-a încheiat 2-1 pentru norvegieni, dar și câștigarea titlului. În ultimul episod din SuperLiga Show, Nicolae Dică a povestit de ce și-a dorit să revină pe banca vicecampioanei României și care e motivația sa.

Nicolae Dică, 'amenințat' de băiatul său

Nicolae Dică a dezvăluit că un rol important în decizia luată l-a avut și familia, recunoscând că băiețelul lui a trecut la 'amenințări' în momentul în care se afla în drumul spre București, pentru a discuta cu Gigi Becali. Antrenorul a spus că fiul său i-a zis, glumind, să nu se mai întoarcă acasă dacă nu semnează cu FCSB.

„A fost o dorință a mea pentru că am lăsat niște lucruri neterminate atunci când am plecat, am fost aproape să câștigăm campionatul, nu am reușit, când am plecat am lăsat echipa pe locul 2 în decembrie, unde avea șanse să câștige campionatul. Am zis că e momentul să vin, să încerc să câștigăm campionatul.

Chiar băiatul meu m-a certat, de data asta să nu mai refuz. Chiar mi-a spus așa, când mă îndreptam spre București: 'Dacă nu semnezi, să nu mai vii acasă!', mi-a zis băiatul, dar în glumă așa. Bineînțeles că am discutat cu familia, ei sunt cei mai importanți pentru mine, sunt persoanele care au fost alături de mine și când mi-a fost bine și când mi-a fost greu, au fost întotdeauna lângă mine, e clar că am discutat cu ei, dar decizia importantă eu o iau”, a declarat Nicolae Dică la SuperLiga Show.