Antrenorul a reușit să o califice pe vicecampioana României în play-off-ul UEFA Europa Conference League, acolo unde se duelează cu Viking, în fața căreia a pierdut meciul tur, scor 1-2. Nicolae Dică s-a întors la FCSB după trei ani și jumătate și e gata să câștige titlul alături de roș-albaștri.

Tehnicianul i-a fost secund lui Mirel Rădoi la echipa națională din 2019 până în noiembrie 2021, iar acum s-a reîntors pentru a-și continua munca începută în urmă cu trei ani, cu promisiunea patronului că va avea „mână liberă” la schimbări pentru cel puțin 15 meciuri. Nu mai puțin de nouă transferuri a făcut Gigi Becali în această vară la echipa sa, cel mai scump fiind David Miculescu, în schimbul căruia a plătit 1.7 milioane de euro.

David Miculescu, „noul Dică” de la FCSB după cum susține chiar antrenorul

Nicolae Dică a oferit un interviu în ultimul episod din SuperLiga Show, iar acolo a dezvăluit că îl vede pe David Miculescu drept „noul Dică” de la FCSB, datorită calităților similare arătate în teren.

„Îl am pe David Miculescu la mine și Tavi (n.r. Octavian Popescu) la fel. Dar și David Miculescu e genul cum eram și eu, are o viteză în plus față de mine, pot să zic, dar în careu are execuții, anticipează foarte bine”, a declarat Nicolae Dică la SuperLiga Show.

Nicolae Dică a jucat la FCSB din ianuarie 2004 până în iulie 2008, când a fost vândut la Catania pe 2.5 milioane de euro, iar în 2011 a fost împrumutat de italieni la roș-albaștrii, timp de jumătate de sezon.