"Nici macar rasul nu te mai pufneste!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA despre seicii care au anuntat ca vor sa cumpere Dinamo! Cine sunt, de fapt, si de ce ar putea pica totul

Cornel Dinu a vorbit despre interesul seicilor de a cumpara Dinamo.

Un grup de investitii din Abu Dhabi intra in afaceri in Romania. Seicul Tahnoon Nimer, actual presedinte la Charlton si reprezentant al grupului de investitii Abu Dhabi Business Development, a declarat, intr-un interviu video pentru presa din Emirate ca va cumpara si clubul Dinamo.

Cornel Dinu a vorbit despre acest interes din partea seicilor de a cumpara Dinamo insa ramane sceptic in ceea ce priveste achizitionarea clubului. Acesta spune totusi ca exista discutii, dar este cale lunga pana a se finaliza totul.



"Am vorbit la telefon cu domnul Adrian Macelaru, care este ambasadorul nostru la Abu Dhabi, de vreo zece ani. Eram curios sa aflu ce se intampla. Pot sa va spun ca exista un anumit interes. Nu vreau sa mai dau nume, sa spun cine aduce scrisori, cine intermedieaza. Domnul acela (n.r. Tahnoon Nimer) este directorul trustului respectiv de investitii.

Patronii acestui fond de investitii, care au cumparat Charlton Athletic, reprezinta o familie onorabila de seici din Arabia. Se intereseaza si de Dinamo. E o poveste, sa vedem. In momentul in care vezi o propunere care incepe cu 40.000 de euro, dupa care trece la 10 milioane. Nici macar rasul nu te mai pufneste. Ati mai auzit vreodata, in lume, de o asemenea tranzactie? Iti dau 40.000 de euro, dupa care vin cu 10 milioane. Sunt niste discutii, asta este cert", a spus Cornel Dinu, la digi.