Prima BOMBITA la Dinamo in 2020! L-au adus inapoi pe fotbalistul de la care asteptau MILIOANE! Totul e oficial

Dinamo a facut al doilea transfer al iernii. Dupa fundasul slovac Skovajsa, 'cainii' s-au inteles cu un fotbalist de atac.

Vali Lazar (30 de ani) a semnat cu Dinamo. Lazar, ultima data in liga a doua din Turcia, la Umraniyespor, a mai jucat in Stefan cel Mare intre 2013 si 2017. Lazar are 107 meciuri si 20 de goluri marcate in tricoul alb-rosu.



Vali a trecut azi vizita medicala si va pleca in Spania in cel mai scurt timp pentru a se alatura lotului antrenat de Dusan Uhrin.



Lazar a trecut pe la Petrolul, Sportul si Chiajna inainte sa plece in Qatar, unde a jucat pentru Al Sailiya si Al Khariatiyath. In vara a semnat cu Umraniyespor.