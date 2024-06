Lennon îl cheamă pe Ianis la Rapid. "Hagi rămâne 'Regele' în România. Nu vreau să fiu 'Împăratul', dar poate o să fiu 'Prințul' "

Neil Lennon îl știe pe Ianis Hagi, din perioada în care au fost adversari în derby-ul Celtic - Rangers, dar spune că e un fotbalist pe care îl apreciază și îl așteaptă la Rapid.

"Hagi este o comoară națională a României"

"Prietenii mei nu au fost surprinși când am acceptat să vin în România. Ei au încredere în judecata mea. Am vorbit cu patronul și cu directorul sportiv și pot spune că am avut o surpriză foarte plăcută. Stadionul este grozav, baza de pregătire este foarte bună. Știam deja multe lucruri despre fotbalul românesc. Cine nu știe de Hagi, Petrescu, Dumitrescu? Îmi place că fotbalul are o tradiție mare aici. Pe primii doi îi voi avea și adversari ca antrenori și este o mare onoare să-i întâlnesc.

Gheorghe Hagi a fost un jucător uriaș cunoscut la nivel mondial. Pot spune că e comoară națională a României. Știu că Hagi este supranumit 'Regele'. Eu nu voi fi 'Împăratul', poate că voi fi 'Prințul' (râde). El va fi 'Regele', nu îi contestă nimeni locul. Eu îi spun și lui Ianis Hagi 'Vino aici, vino la Rapid!'. Nu știu dacă ne putem permite, dar e mai mult decât binevenit dacă vrea să vină la Rapid. A avut o perioadă grea la Rangers, din cauza accidentărilor, dar când a jucat a fost foarte bun. E un jucător excelent, e oricând binevenit la Rapid. Transmiteți-i asta din partea mea.

"România este favorita mea la Euro 2024"

România este favorita mea la Euro 2024. Acum lucrez aici și voi fi fanul echipei naționale. Dar trebuie să ne dăm seamă că este o competiție cu multe echipe de mare valoare și e deja grozav să vedem România e acolo. Mă bucur că România revine la turneele finale, e fantastic. Nu spun că România va câștiga competiția, dar cred că există potențial să producă surprize foarte plăcute, din ce am văzut. Grupa este dificilă, dar să treci mai departe nu e imposibil.

Ceea ce pot spune despre București este că traficul este unul nebun. Vremea e incredibilă. E cald, dar îmi place. Am antrenat și în Cipru, unde de asemenea era foarte cald vara. Sunt obișnuit cu temperaturile acestea. Orașul este frumos, oamenii sunt foarte prietenoși. Am încercat un pic și mâncarea românească. Felul acela unde carnea este învelită în varză. Sarmale, da, e foarte gustoasă.

Nu știu multe cuvinte în română. Deocamdată știu 'mulțumesc', știu 'Hai Rapid!'. Mă voi pune serios pe învățat. După cum vedeți, nici engleza mea nu este grozavă. Sunt sigur că accentul meu va fi o problemă, la început. Domnul Șucu nu a înțeles ce am zis. Așa că va trebui să vorbesc un pic mai domol. Sau poate că vom vorbi în franceză", a declarat Neil Lennon la reunirea giuleștenilor.

Foto - Gabriel Chirea