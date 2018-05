Mutu, ca si demis de la Voluntari! Surpriza mare: cine vine in locul lui, daca echipa scapa de la retrogradare

Conducerea clubului FC Voluntari ia in calcul schimbarea lui Adi Mutu, dupa ce echipa a ajuns pe loc de retrogradare.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Conducerea clubului FC Voluntari ia in calcul schimbarea lui Adi Mutu, dupa ce echipa a ajuns sa tremure serios pentru salvarea de la retrogradare.

Cu o etapa inainte de final, Voluntari este pe 6, loc de baraj, si va avea nevoie de victorie in dubla mansa cu Chindia Targoviste pentru a ramane in Liga I.

Conform unor surse PRO TV, in situatia in care echipa se salveaza, locul lui Mutu va fi luat de Edi Iordanescu, antrenorul aflat in discutii zilele acestea si cu CFR Cluj, dar si cu o alta echipa din zona araba.

Pentru Voluntari, Edi Iordanescu este prima solutie. Pentru antrenorul de 39 de ani, Voluntari nu e prima optiune, dar este o varianta de luat in calcul.

FC Voluntari isi propune investitii mai mari in aceasta vara, dar totul depinde de lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Adi Mutu a fost numit antrenor la Voluntari in urma cu o luna si jumatate, cand echipa era pe locul 4 in playout.

In 8 meciuri la Voluntari, Mutu a obtinut doua victorii, doua egaluri si patru infrangeri.