Adrian Mititelu a luat decizia să închidă porțile la meciurile pe care FCU Craiova le va disputa pe teren propriu până va fi pus la punct noul regulament pentru accesul pe stadion.

Decizia patronului lui FCU vine după ce meciul ditre Sepsi OSK și Craiova a fost suspendat din cauza scandărilor xenofobe venite din peluza olteană.

„Am făcut o radiografie aseară, ce rezultate am mai avut fără fani. I-am bătut pe Rapid cu 5-0 fără fani, am bătut-o pe Bistrița cu 5-1 fără fani, am bătut Timișoara fără fani cu 5-1. Ne merge bine fără fani.

Am spus-o și eu ca un spirit de glumă. Am prins o seară bună. Am spus că echipa va fi foarte bună în primăvara-vara aceasta. Avem echipă, avem valoare. Putem bate pe oricine, dar asta nu înseamnă că-i batem pe toți. Dacă prindem o seară bună, sau dacă ne păstrăm seriozitatea, putem bate pe oricine.

S-a trecut în altă etapă a clubului. Sunt niște probleme civile și penale între mine și alte persoane pe care statul le va rezolva. Facem, jignim, distrugem vieți și după ne împăcăm? Eu nu am nevoie să mă împac cu nimeni, eu vreau să facem o modificare, să facem un nou curs.

Îmi distrugi familia, mă jignești, mă ameninți că dai cu benzină pe mine și îmi dai foc și după îmi spui că ne împăcăm. Adică nu mai dau cu benzină pe mine să-mi dea foc? Eu mă înjură pe mine de 20 de ani. Mi-au înjurat mama moartă, mi-au înjurat familia, soția, fiica și acum și nepoțelul nou-născut. Așa ceva nu se poate, să se termine. Știți cum sunt oltenii: Cine se are cu mine bine, îi dau haine de pe mine. S-a terminat, gata. Nu mai vreau galerie! Asta e, eu nu mai vrea.

Politica acestui club, pe care FIFA, UEFA și TAS-ul îl recunosc ca succesor al echipei Universitatea Craiova nu mai vrea ultrași, nenorociri, jigniri. Pierdem acasă, asta e, nu e nicio tragedie”, a spus Adrian Mititelu, la PRO ARENA.