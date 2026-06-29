Nu s-a învățat minte! Întrebat dacă va lua în considerare oferta de la FCSB, a răspuns direct: ”Cu siguranță!”

Nu s-a învățat minte! Întrebat dacă va lua în considerare oferta de la FCSB, a răspuns direct: ”Cu siguranță!” Superliga
SPORT.RO
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Marius Ștefănescu, fotbalistul trecut pe la Sepsi Sfântu Gheorghe și FCSB, a semnat în această vară cu Universitatea Cluj, liber de contract după despărțirea de Konyaspor.

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marius stefanescuFCSBU ClujGigi Becali
Din articol

FCSB l-a transferat pe Marius Ștefănescu în vara anului 2024 de la Sepsi Sfântu Gheorghe. 

Marius Ștefănescu: ”Dacă o să fie o ofertă de la FCSB, o voi lua în considerare!”

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Fotbalistul a fost adus cu mari așteptări de către Gigi Becali, însă nu a reușit să îl impresioneze pe finanțatorul de la FCSB. 

După doar un an, Gigi Becali a decis să scape de Ștefănescu, iar fotbalistul a ajuns în Turcia, la Konyaspor, de unde a rămas liber de contract la începutul anului.

Întrebat de ce nu a reușit să se impresioneze la FCSB, Ștefănescu a mărturisit că, în opinia sa, și-a făcut treaba la gruparea roș-albastră, însă a fost decizia lui Gigi Becali ca fotbalistul să nu mai continue la FCSB.

În ciuda experienței ratate la FCSB, Marius Ștefănescu spune că ar lua în considerare o ofertă din partea lui Gigi Becali dacă va fi cazul.

Am jucat cred că 40 de meciuri la FCSB, nu consider că nu am reuşit acolo, dar aşa a fost decizia patronului, până la urmă am respectat-o şi fiecare şi-a văzut de drumul lui, dar nu consider că nu am reuşit la FCSB.

Până la urmă se ştie că la FCSB e presiune mare, dar consider că pentru mine a fost un lucru bun că am mers acolo şi chiar mă bucur că am câştigat şi campionatul şi pentru mine a fost bine.

Cu siguranţă, dacă o să fie o ofertă o să o iau în considerare, nu pot să zic că m-aş întoarce sau nu m-aş întoarce, dar asta rămâne de văzut”, a spus Marius Ștefănescu, potrivit Prima Sport..

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