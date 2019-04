Mircea Rednic il cearta pe Teja, dupa ce s-a aflat de SMS-ul de patron: "E importanta echipa din CV sau performanta?" VIDEO

Mircea Rednic a comentat situatia fostului sau secund Mihai Teja de la FCSB.

Mircea Rednic spune ca Mihai Teja nu l-a mai cautat si critica evenimentele recente de la FCSB. Un SMS trimis de Becali catre banca a ajuns din greseala la Florinel Coman. "Iese Man, intra Roman", este schimbarea care nu s-a mai facut. Coman a primit mesajul pentru ca il suna pe Becali sa-i ceara socoteala pentru ca a fost inlocuit de Teja la pauza.

Mircea Rednic spune ca nu a spus niciodata echipa conducatorilor de teama ca acestia sa nu il tradeze.



Rednic catre Teja: E important CV-ul sau performanta?

"Niciodata la Dinamo. Discutii am avut cu patroniii mereu, in cursul saptamanii le mai spuneam echipa, dar niciodata echipa completa. Nu aveam incredere in conducatori, aveau obligatii, prietenii, mai transmiteau echipa.

Nu stiu daca e important sa ai echipe cu nume in CV sau sa faci performanta. Nu am vorbit cu Teja, m-a sunat dupa ce a castigat un meci, apoi si-a luat-o in cap, nu m-a mai sunat. Nici eu nu il mai sun. Acum nici cand un jucator se apuca sa dea mesaje la patron nu mi se pare ok. Asta nu exista.

La echipele la care am fost eu foarte rar vedeai patronul. Acolo e un presedinte, vicepresedinte, director sportiv... E foarte greu sa ajungi la patron la un club serios. La noi vad ca se poarta. Stiti cum e un antrenor, cand are rezultate e ok, cand nu are nu e ok.

Nu conteaza ca e Becali acolo, eu n-am fost la ei pentru ca e Steaua iar la Steaua nu o sa merg niciodata", a spus Rednic in conferinta de presa.



Becali: Ce SMS? Nici nu am vazut meciul!

Gigi Becali a incercat sa ofere o explicatie la PROX despre SMS-ul pierdut de la FCSB. Pentru ca mesajul nu a ajuns la el, Teja nu a mai facut a treia schimbare in meciul cu Viitorul.

"Nici nu stiu despre ce vorbiti, habar n-am despre ce vorbiti. Nici meciul nu l-am vazut, nici nu stiu despre ce vorbiti. Aaa, meciul cu Viitorul l-am vazut. Si ce e cu meciul cu Viitorul? Habar n-am, nu stiu despre ce vorbiti dumneavoastra.", a spus Becali la PROX.

FCSB intalneste Astra duminica seara in playoff-ul Ligii 1.

