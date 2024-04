Traducătorul celui mai bun jucător de baseball a furat 16 milioane de dolari din conturile acestuia pentru a paria ilegal!

L-a ajutat să-și deschidă contul bancar, apoi l-a lăsat fără 16 milioane de dolari!

Procurorii au dovezi ce traducătorul ar fi furat peste 16 milioane de dolari de la sportiv, a anunțat procuratura din Los Angeles, mare parte din bani alimentând dependența acestuia de jocurile de noroc. Ohtani nu vorbește foarte bine limba engleză, așa că Mizuhara, prietenul său din copilărie, îl însoțea pretutindeni și știa parolele ale sportivului, după ce l-a ajutat să-și deschidă un cont bancar, la sosirea în SUA.

Ulterior, interpretul a sustras constant sume de bani, în perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2024, beneficiind de faptul că era singura persoană cu acces la conturile lui Ohtani, privilegiu de care nu se bucura nici măcar avocatul, contabilul și impresarul acestuia. Mizuhara s-a dat drept starul din baseball în mai multe ocazii în relația cu banca, iar frauda sa a ieșit la iveală doar după ce a pariat la un bookmaker ilegal investigat de FBI. Acesta riscă acum 30 de ani de închisoare.



A jucat la doar trei cluburi în toată cariera

Shohei Ohtani (29 de ani), alintat de fani "Shotime", a fost legitimat la Hokkaido Nippon-Ham Fighters (2013-2017 / Nippon Professional Baseball) și Los Angeles Angels (2018-2023 / Major League Baseball), înainte să semneze un contract record cu Los Angeles Dodgers, care i-a oferit o remunerație de 700 de milioane de dolari. Este cosiderat unul dintre cei mai buni jucători din MLB, fiind comparat cu legendarii Babe Ruth și Bullet Rogan, datorită calităților ofensive și defensive arătate în ultimele sezoane.

A fost campion al Japoniei (2016), a fost selecționat de trei ori pentru Major League Baseball All-Star Game (2021, 2022, 2023) și a cucerit zeci de premii individuale, printre care American League Most Valuable Player (2021, 2023) și American League Rookie of the Year (2018). El a fost căpitanul naționalei Japoniei care a reușit o victorie dramatică împotriva SUA, în World Baseball Clasic 2023.

Foto - Getty Images