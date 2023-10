Impresarul Florin Manea spune că i-a fost transmis mesajul că Victor Angelescu, acționarul Rapidului, îl urăște de moarte. Conflictul dintre cei doi a izbucnit după colaborarea de la clubul giuleștean, în care finanțistul a încercat mereu să submineze atribuțiile directorului sportiv, intervenind pentru a efectua transferurile pentru capul fiului lui Nae Manea. Ulterior, Angelescu a refuzat să-i plătească agentului comisionele trecute în contract, după transferurile lui Antonio Sefer și Rareș Ilie, doi tineri jucători aduși la recomandarea lui Manea în Giulești.

"Dă un atacant din Kosovo șase goluri în patru meciuri! Dacă venea din Italia, câte dădea, 18?"

"Rapidul a avut meciuri bune, păcat că nu sunt încă rezultatele pe care le vor. Au făcut investiții mari, este o echipă care plătește salarii bune, care le plătește la zi. La transferuri nu au fost așa de inspirați, deși au nimerit câteva. Faptul că au început să plătescă sume de transfer, gen 7-800.000 de euro, normal că valoarea jucătorilor este un pic mai ridicată.

Dar una e când dai rateu la un jucător care are 2.000 pe lună și n-ai dat nimic pe el și alta e când dai rateu cu unul de 4-500.000, cu salariu mare, care nu joacă nimic. Accidentarea lui Rrahmani e o pierdere, dacă a dat șase goluri în patru meciuri. Dar asta spune ceva și despre campionatul României. Vine un atacant din Kosovo, care nu e nici titular la națională și dă în patru meciuri șase goluri. Din Kosovo! Dacă venea din Italia, câte dădea, 18?

Eu mi-aș dori ca Rapidul să ia titlul an de an. Cupa României cred că e un obiectiv palpabil. Titlul e greu anul acesta, deși campionatul e lung. Dar Rapidul trebuie să se bată mereu sus. Au cea mai puternică galerie în spate, e clubul cel mai pe val în România, în momentul de față. Domnul Șucu vorbește de investiții de 50 de milioane. Când vorbești de sumele astea nu poți să te bați decât la titlu și la trofeele pentru toate competițiile în care joci. Eu cu buget de 7-8 milioane mă bat an de an la titlu, nu trebuie să am buget de 15-25-50 de milioane.

"Îl văd pe Victor Angelescu, pe mini-patronul, care nu are nicio calificare să facă scouting"

Eu cred că în continuare au oameni acolo care nu se pricep. Îl văd pe Victor Angelescu, pe mini-patronul, că nu mai e patronul principal, care nu are nicio calificare să facă scouting. Niciuna! Poți să iei pe unul de pe stradă și să nimerească și ăla două-trei transferuri. El nu are nicio pregătire, nicio calificare. Nu are în spate ani de fotbal, nu a jucat niciodată, decât în curtea școlii. În momentul în care un om cu această pregătire face transferurile la echipă, indiferent că sunt banii lui sau nu sunt banii lui, mai nou nu mai sunt ai lui, este o problemă. Mi-aș dori să reușească Victor Angelescu cu transferurile, cu toate că nu știe, nu se pricepe.

Oamenii care i-au deciziile trebuie să fie oameni profesioniști, oameni calificați. Dar asta e situația în acest moment. Cu domnul Șucu nu am mai discutat, am avut discuția aia atunci. Nu știu, am avut impresie mai bună la început despre domnul Șucu, dar au fost momente când m-a dezamăgit. Și în declarații, și în modul de a pune problema. Mi se pare dintr-o dată prea rapidist. Și el, și Victor sunt mai rapidiști decât mine, care am zeci de ani suferiți alături de club. Bagă bani, mulțumim pentru asta. Sper să-l țină, să bage sumele alea care le-a zis.

"Mă înjură mulți pe Facebook, au fost asmuțiți diverși indivizi, că de ce cer bani"

Referitor la problema mea cu banii cu ei, o să merg în continuare, pentru că eu cer niște bani pe care eu i-am produs, nu i-am cerut banii lui Șucu de acasă sau lui Angelescu. Eu am adus doi jucători, pe care au luat 500.000, pe Sefer, și 4 milioane, pe Rareș Ilie. Au un profit de 4.5 milioane de euro. Nu e normal să-mi dai și mie partea mea, ceea ce scrie în contract? A declarat la televizor că la Sefer îmi dă, dar la celălalt nu îmi dă. Păi de ce?

Mă înjură mulți pe Facebook, au fost asmuțiți diverși indivizi, că de ce cer bani. E munca mea! Înțelegi? Nu am luat salariu 7.000 sau cât avea Pancu. Eu aveam 1.000 și ceva. Am zis tot ce aduc, în momentul în care îi vindeți, îmi dați și mie un procent. Tot mă amenință mulți pe Facebook, că dacă mă duc pe stadion o să-mi fie rău pe acolo. Dacă eu vreodată pe stadionul Giulești voi avea probleme... mă retrag din tot. Acolo am crescut, acolo m-am născut. Toți din galerie, liderii știu că eu la Rapid nu am luat un euro comision, nimic. Și de aia mă și respectă.

"Angelescu a zis că mă urăște de moarte. A zis cineva că mă urăște cu pasiune"

Nu mi-au apreciat munca și tot timpul au încercat să mă blocheze. Angelescu încerca să facă concurență la transferuri, să arate că e mai bun ca mine. La o petrecere a zis că pe toți i-a făcut, doar pe mine nu poate. 'Mă, Victore, asta e meseria mea! Eu nu vin la tine la firmă ca să te dau la o parte și să sun eu la telefoane, ca să recuperez credite?'. Nu m-au adus în club că sunt bun, m-au adus că sunt forțat de suporteri și au încercat să mă țină cât mai departe, nu am avut putere de decizie.

Angelescu a zis că mă urăște de moarte. A zis cineva că mă urăște cu pasiune. Cu omul Angelescu nu am nimic, dar profesionistul Angelescu nu există pentru mine. A vrut să lucrez pentru el și să mă plătească el la transferuri. Îi zic doar atât 'băi băiatule, în impresariat, eu sunt Messi și tu ești Bîrligea! Eu nu am cum să lucrez pentru tine. Nu o să-l vezi niciodată pe Messi că lucrează pentru Bîrligea!'.

"Au niște prețuri la loje de zici că ești la Chelsea"

Tribuna îi poartă numele lui Nae Manea, tribuna VIP. Și aici am avut o problemă, tribuna VIP e după tata și eu am bilete la a-ntâia. Mi-a dat două legitimații la a-ntâia. Nu am voie unde e numele lui tata. Nepoții lui și familia, urmașii lui trebuie să stea la a-ntâia, nu unde se numește Nicolae Manea. Poate, la un moment dat, o să am atâția bani, încât o să-mi cumpăr și o lojă, cum a zis domnul Șucu. Dar acum au înnebunit cu lojele, au niște prețuri la loje de zici că ești la Chelsea.

Tata ar fi fost mândru și de mine, și de frate-miu, ar fi fost mândru de ce facem. El asta ne-a învățat: niciodată să nu ne ținem gura și să ne aliniem cu ăștia care fac presiuni. Trebuie să ne spunem întotdeauna părerile. Dumnezeu să-l ierte, înainte să moară, mi-a spus: 'eu nu-ți las averi', încă avea datorii la bănci când a murit, le-am plătit eu cu frate-miu, ulterior, 'dar să nu uiți că te cheamă Manea. Eu am luptat pentru numele ăsta, să nu te apleci la nimeni, să nu te lași umilit niciodată. Totdeauna, când știi că ai dreptate, să-ți spui părerea, cu orice risc'. Ăsta a fost ultimul lui sfat pentru mine", a declarat Florin Manea pentru PRO TV Sport și Sport.ro.