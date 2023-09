Impresarul Florin Manea, care îl reprezintă pe Radu Drăgușin, stoper curtat de mai multe cluburi din Premier League și cotat de Genoa la peste 40 de milioane de euro, spune că vrea să se mute în Anglia, după experiența nefericită de la Rapid și din cauza lipsei de profesionalism a oamenilor implicați în fotbalul românesc.

"Aici toți vor să fie Gigi Becali, unii pe banii altora"

"În Anglia lucrează oameni profesioniști, aici toți vor să fie Gigi Becali, unii pe banii altora. Genoa l-au cumpărat de Johannes Spors, directorul sportiv, au plătit 1.5 milioane de euro ca să-l ia de la Vitesse Arnhem, avea clauză de reziliere. Eu le-am zis 'bă, nu mai dați banii, luați-l ce Angelescu de la Rapid, ăla vine și face gratis tot'. De ce au dat un milion și jumate? Oamenii aveau nevoie de un profesionist în locul ăla, un om care a lucrat la RB Leipzig, care a lucrat la Standard Liege. I-a descoperit pe Upamecano, Konate...

La noi s-a popularizat modelul Gigi Becali. Toată lumea vrea să fie ca el. 'Domne, dacă bag banii fac ce vreau eu!'. 777 aia (n.r. - grupul american de investiții 777 Partners), care au nu știu câte echipe (n.r. - Genoa, Standard Liege, Red Star FC, Vasco da Gama, Hertha Berlin, Sevilla FC, Melbourne Victory), care sunt miliardari, de ce nu se bagă ei, că-s banii lor? Au director sportiv, îl lasă să-și facă meseria. 'Nu ești bun, out!'.

"Singurul care își face treaba cum trebuie e Răzvan Zamfir de la CFR Cluj"

Am vrut să iau UTA Arad, la un moment dat. Mă uitam la un jucător, zic 'îmi place de brazilianul ăsta'. Unul în spatele meu zice și el 'mie nu-mi place!'. 'Dar tu cine ești?'. Păi zice 'sunt consilier la primărie'. Du-te, mă vezi dacă sunt parcurile curate, brazii sunt cum trebuie, toaletarea de pomi merge bine. E normal așa ceva? Eu mă duc să-i învăț cum se schimbă bordurile? Îmi spui mie că nu-ți place, dar cine ești tu? Modelul lui Gigi Becali, dar măcar el face pe banii lui, dar uite că sunt primari la fel, se bagă consilierii.



D-aia nu e fotbalul unde trebuie, că nu avem profesioniști ca directori sportivi. Cine e, MM? Face ce spune Gigi. Singurul care își face treaba cum trebuie e Răzvan Zamfir de la CFR Cluj. Și a făcut ani de zile, când a fost cu Paszkany, face și acum. D-aia au luat atâtea campionatele pentru că aveau un om care se pricepe și îl lăsau în pace.

"Vorbesc cu cei mai mari directori sportivi din lume, dar nu sunt bun pentru Victor Angelescu"

Vreau să mă mut în Anglia, oricum compania mea e în Anglia din 2015. Eu n-am nimic în România. Am rezidență permanentă acolo, eu am mai stat în Anglia, am casă cumpărată, dar m-am reîntors în România. Dar pentru mine Anglia... Am avut întâlniri cu companii puternice din Anglia să mă duc la ei. Am foarte multe relații în Anglia, mă cunosc cu foarte mulți - impresari, directori sportivi, manageri, patroni de cluburi. Mă duc unde sunt apreciat. Mă sună Steve Perish, patronul lui Crystal Pallace, vorbesc cu cei mai mari directori sportivi din lume, dar nu sunt bun pentru Victor Angelescu.

Când a venit atunci Facundo Piriz în România, am adus un jucător care cu un an înainte jucase 21 de meciuri în liga întâi în Franța, l-am adus în liga a doua din România. Dacă reușește unul, oricine, nu în liga doua, în liga întâi, să aducă un jucător care înainte a jucat 21 de meciuri în Franța, eu îmi depun legitimația și nu mai lucrez! Facundo Malo, care a fost la Rapid, joacă la campioana Argentinei, la Rosario Central, meci de meci. Și eu l-am adus cu 4.000 de euro pe lună în România fără comision, fără nimic. Matias Roskopf jucase la Boca Juniors, avea aici salariu 2.000 pe lună și dacă nu juca 50% din meciuri i-l reducea la 1.000. Nu au apreciat, să fie sănătoși.

"Am puțini jucători pentru că nu mai vreau să muncesc așa de mult"

Am puțini jucători pentru că nu mai vreau să muncesc așa de mult. Am colaborări cu o grămadă de impresari străini. Ianis Dobrescu o să meargă în ianuarie la Genoa, când împlinește 16 ani. Am mai găsit un fundaș central la FCSB, e 2008, Suciu, are 188 cm și e un băiat muncitor. Mai sunt în discuții cu câțiva jucători străini de mare valoare.

Prefer să colaborez cu jucători pe care pot să-i modelez. Cum a fost cu Radu Drăgușin. El e o poveste de succes, colaborăm de când era mic. A luat lucrurile bune de aoclo, nu tatuajele și Instagramul. E singurul român care a plecat afară la 16 ani și a reușit. Lumea întreabă de ce. Păi, a muncit, nu e niciun alt secret! Ca să reușești acolo trebuie să fii de două ori mai bun ca ai lor. Când s-a dus la Juventus era unul Riccio (n.r. - Alessandro Pio Riccio, 21 de ani, legitimat acum la Juventus Next Gen, în Serie C), care era titularul naționalei Italiei la vârsta lui. Dacă ești bun, serios și muncești mult, atunci reușești să te impui", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea