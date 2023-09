Impresarul Florin Manea a fost director sportiv al FC Rapid 1923, dar spune că nu a fost lăsat să-și facă meseria. Acum fiul legendarului Nicolae Manea acuză lipsa de logică în privința transferurilor.

"La noi directorul sportiv ridică tabela cu schimbările"

"La noi e o problemă cu lucrul în echipă. Nu există așa ceva. La noi directorul sportiv ridică tabela cu schimbările. În țările cu fotbal pe care îl urmărim noi la tv fiecare își face treaba lui. Acționarul, președintele, directorul sportiv, antrenorul, antrenorul secund, scouterul și ceilalți. La noi, patronul face pe directorul sportiv. Lor le trebuie cărăuși, unul să care tabela, unul să care apa...

"Prima dată m-am păcălit pentru că iubesc Rapidul, dar nu mai fac greșeala asta"

M-a întrebat cineva dacă mai vin la Rapid. Niciodată! Și 100.000 de euro pe lună dacă îmi dau, nu vin cât e Angelescu acolo. Nu o să mai vin niciodată dacă nu îmi dau putere de decizie să schimb ceva. Prima dată m-am păcălit pentru că iubesc Rapidul, dar nu mai fac greșeala asta. Nu am vorbit nici cu alte cluburi, pentru că nimeni nu vrea să-ți dea pe mână clubul.

Eu am zis mereu, 'îmi dați un buget și nu depășesc bugetul indiferent ce ar fi'. Ți-e frică că semnez contracte mari? Semnez un an toată lumea, cu drept de prelungire. Care e obiectivul? Play-off. Ne uităm în ultimii cinci ani câte puncte a trebuit să ai ca să ajungi acolo. 60 de puncte, să zicem. Facem trimestrial, dacă nu am 20 de puncte după un trimestru, poți să aduci pe altcineva. Ah, că am 18-19 puncte și echipa joacă bine, mă lași în continuare.

Dar eu aduc jucătorii, eu pun antrenorul, eu fac strategia sportivă. La Botoșani, cât am ajutat la aducerea de jucători și Croitoru a avut liniște, s-au făcut bani. Acum nu mai lucrăm cu ei. Croitoru e în Moldova, cu Miță Iosif și Ianis Zicu la licența PRO.

"Pe cine vinde Rapidul? Pe Braun, pe Cristea, pe Dugandzic, pe Oaidă?"

Dacă vrei să acuzi acum la Rapid pe cineva că s-au greșit transferurile, pe cine acuzi? Pe cine vinde Rapidul, pe Braun, pe Cristea, pe Dugandzic, pe Oaidă? Cârjan e al lui Arsenal. L-au luat pe copilul ăla El Sawy, dar joacă pe la tineret. L-au luat pe Borza. Dacă e adevărat ce-am auzit, că are clauză de reziliere 2 milioane, e un transfer dezastruos.

Păi stai, dai 800.000 de euro pe el, mai are Hagi 10%, îi dai și salariu. Cum să-i pui clauză 2 milioane de euro, câștigi 3-400.000 dacă îl vinzi. Ce plătești la stat, ce plătești la impresar... Eu nu acceptam niciodată contractul! 'Bă, vrei?'. 'Da'. 'Fără clauză sau 5 milioane!'. Să câștig și eu un ban, că investesc, nu? Dar au negociat cu Giovanni (n.r. - impresarul Ioan becali), le-a fost frică să ridice glasul.

"Îl sunau pe Rangnik recuperatorii de credite ca să îi zică ce jucători să ia?"

Domnul Șucu spune că vrea modelul Salzburg, dar acolo nu făcea Mateschitz transferurile. Îl sunau pe Rangnik (n.r. - Ralf Rangnick, directorul sportiv la Red Bull GmbH) recuperatorii de credite ca să îi zică ce jucători să ia? Cred că și plecarea lui Mutu spune ceva, că e haos.

Îi prelungești contractul lui Junior Morais, pe urmă îl dai deoparte. Dragoș Grigore nu mai prinde lotul, dar i-au prelungit contractul. Dar e normal, dacă mare parte sunt făcute de Victor Angelescu. Normal că la Premier Manager sau ce joacă el așa se iau jucătorii. Nu au o strategie, îi iei pe toți care crezi tu că...

"Moral nu poți să te bați cu FCSB la campionat cu cei doi jucători pe care i-au dat afară"

Iei doi jucători pe care i-a dat FCSB afară? Moral nu poți să te bați cu FCSB la campionat cu cei doi jucători pe care i-au dat afară. Eu nu-i luam numai din considerentele astea, n-aveam ce să fac cu ei. Am văzut că l-am adus pe Rrahmani, dar per total mi s-a părut lipsită de strategie și lipsit de logică perioada lor de transfer. Au adus mai mulți pe același post... Îl pregătești pe Ongenda, pe urmă îl dai afară. De ce l-ai mai luat? L-au adus și pe Borja Valle nepregătit, ca să-l pregătești și pe ăsta. Poate îl dai și pe el afară în iarnă. Valle a greșit la primul meci. Pe Ongenda l-au băgat atunci când i-a bătut Hermannstadt, după aia n-a mai intrat. Adică nu au logică.

Îl iei pe Cristea, dar îi ai pe Săpunaru, pe Iacob, pe Grigore. Care e logica? L-ai luat pe Braun, ai plătit bani pe el. Joacă stânga sau dreapta? Dreapta joacă Onea, stânga joacă Borza. I-ai prelungit și lui Morais, l-ai luat și pe Braun, mai e și Florin Ștefan. S-au triplat pe unele posturi, dar oamenii nu se pricep. Sunt cheltuieli absurde. În plus, nu poți să dai un jucător afară așa, că vrei tu. Ăla are un contract. L-ai luat pe Costache, l-ai dat. L-ai luat pe Ciobanu, vrei să scapi de el. Înseamnă că transferurile pe care le-ai făcut nu sunt bune, dacă îi dai afară după jumătate de an sau un an", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.